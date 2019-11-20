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Galatasaray milli yıldızın peşine düştü

Sağ bekte Mariano'dan memnun olmayan Galatasaray, Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare için kapıyı çalacak.
Galatasaray milli yıldızın peşine düştü

Galatasaray, Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare'yi transfer listesine aldı

Andorra'ya karşı ilk kez resmi bir maçta milli formayı giyen ve performansı ile dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sezon sonu bitmesi, sarı-kırmızılıların da iştahını kabarttı. Galatasaray'da yabancı kontenjanını da açmak için devre arasında Marino'nun gideceği planları yapılırken, Nazım Sangare'nin ocak ayında transfer olması için Antalyaspor'a teklif yapılacağı öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların son iki sezondaki performansı ile dikkat çeken Nazım Sangare'yi alarak takımdaki yerli kalitesini de yükseltmek istediği bildirildi.

Mariano'yu devre arasında 1.5-2 milyon euroya satmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, buradan gelecek paranın bir bölümü ile Nazım'ı transferini gerçekleştirmek istiyor.

Sarı kırmızılılar , bir taraftan sağ bek problemini çözecek, diğer yandan da kaliteli bir yerli futbolcu kazanacak. Böylelikle teknik kadronun eli rahatlayacak.

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