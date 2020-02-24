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Galatasaray'dan Ozan Tufan göndermesi

Galatasaray, Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın "Böyle bir şey olabilir mi?" sözlerini sosyal medyasına taşıdı.
Galatasaray'dan Ozan Tufan göndermesi

Galatasaray'ın 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından sarı-kırmızılı kulübün resmi twitter hesabından Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'a gönderme yapıldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalar yapan Ozan Tufan, hakem Halil Umut Meler'e tepki göstererek bir kaç kez, "Böyle bir şey olabilir mi?" ifadesini kullanmıştı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi twitter hesabı da Ozan Tufan'ın bu sözlerini tweetine de yaşıyarak Onyekuru, Donk ve Falcao'nun attığı gollerden sonraki sevincini paylaştı ve; "Böyle bir şey olabilir mi?" şeklinde bir soru yöneltti ve bir anket paylaştı.

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