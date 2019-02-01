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Gamze Özçelik'ten yeni yardım paylaşımları

Kapanan ve ihtiyaç sahiplerine yardım faaliyetlerine başlayan oyuncu Gamze Özçelik'in, Afrika'da sürdürdüğü çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımlar takipçilerinin takdirini topladı.
Gamze Özçelik'ten yeni yardım paylaşımları

Kapanan ve ihtiyaç sahiplerine yardım faaliyetlerine başlayan oyuncu Gamze Özçelik'in, Afrika'da sürdürdüğü çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımlar takipçilerinin takdirini topladı.

Oyunculuğu bıraktıktan sonra dernek kurup yardım faaliyetlerini artıran Gamze Özçelik, geçtiğimiz günlerde Umut Pınarı Su Kuyuları Projesi kapsamında Kamerun'a gitti.

Son dönemde yardım faaliyetleriyle gündemde olan Gamze Özçelik, hem su kuyusu açmak hem de diğer yardım faaliyetlerini gerçekleşmek için gittiği Kamerun'dan paylaşımlarda bulunarak, "Ne güzel yol almak, yolda buluşmak. Ne güzel sevmek" ifadelerini kullandı.

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SU KUYUSU AÇTI

Geçtiğimiz günlerde yeniden Afrika'ya su kuyusu açmak için giden Gamze Özçelik, su kuyusu açılınca sevinen kadınlarla çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

Gamze Özçelik, Kamerunlu kadınların mutluluklarını paylaşarak "Ne güzel yol almak, yolda buluşmak. Ne güzel sevmek" notunu düştü.

Özçelik'in takipçileri Kamerunlu kadınlarla çekilen bu samimi pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

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