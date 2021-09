Gazi Park dolup taşıyor

Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yer alan “Gazi Park”, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açılmasının ardından Başkentliler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, yıllardır atıl durumda kalan yaklaşık 62 bin metrekarelik alana sahip olan bölgeyi Gazi Park ismiyle, Başkentlilerin gönüllerince eğlenmeleri için hizmete açtı.



Merkezde yer alan ve herkes tarafından ulaşılabilir bir konumda olma özelliğine sahip olan Gazi Park, Etimesgut- Bahçekapı Mahallesi sınırları içerisinde, Güvercinlik Caddesi ile Çiftlik Caddesi kesişiminde 7’den 70’e tüm vatandaşları ağırlıyor.

ÇOCUKLAR HAYVANLARLA İÇ İÇE ZAMAN GEÇİRME İMKANI BULUYOR



Gazi çiftliğine çok yakın bir mesafede olan Park içerisinde çim tepeler, çocuk oyun grupları, çocuk kum havuzu, kol balıklarının yüzdüğü Nilüfer Göleti ve açık hava sinema gösterimi de vatandaşlardan tam not aldı.



Ailelerin ilgi alanlarına göre bireysel veya toplu halde yapacağı çeşitli faaliyetler için ise çimlerle kaplı geniş bir etkinlik alanı da mevcut. Gençlere sporu sevdirmek amacıyla tasarlanan Basketbol ve plaj voleybolu sahaları, badminton ve tenis kortları da sporseverler tarafından büyük ilgi görüyor.



Aileler çocuklarıyla birlikte tavuk, horoz, tavşan, cüce keçi, tavus kuşu ve midillilerin kendilerine ait ayrılmış gezinti alanında dolu dolu zaman geçirme imkanı buluyor.

AİLELER MUTLU

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda hizmete açılan ve günden güne yoğun talep alan Gazi Park, ziyarete gelen vatandaşlar tarafından şu övgüleri aldı:

-Duygu Akgül: “İkinci gelişim. Çok keyifli bir ortam var. Çocuklarım gayet mutlular. Parkta güzel zaman geçiriyoruz.”

-Çınar Soysal: “Park hoşuma gitti. Atları seviyorum ve arkadaşlarımla oynuyorum.”

-Fikret Coşkun: “Çocuklarım ve eşimle birlikte geldim. Çocukların hayvanlarla temas etmesi ve yakından görmesi gayet güzel.”

-Elmas Gür: “Bu parkı çok beğendim. Uzun süreden beri Ankara’da böyle etkinlikler yoktu. Çocukların doğal alanda yetişmesi çok yararlı. Büyükşehirin bize sağladığı bu imkanlardan dolayı teşekkür ediyoruz.”

-Petek Bengü: “Tavşanları çok seviyorum. Hayvanlarla eğlenmek beni mutlu ediyor.”

-Semih Alparslan: “Ailemle geldim. Keçiler var burada, çocuklar hayvanlara dokunma fırsatı buluyor. Çocuk parkı ve kum havuzu da çocuklar için güzel bir oyun alanı. Ağaç alanı da çok, gayet memnunuz.”

-Adem Kurtaran: “Hafta sonu ailelerin ve çocukların güzel zaman geçirebileceği çok nezih bir park olmuş. Biz sandalyelerimizi koyduk yeşil alana ve piknik yapıyoruz. Daha önceki halini hatırlıyorum pek bakımlı değildi ama şimdi ki hali ise çok bakımlı ve kullanışlı olmuş. Burayı kazandıran herkese teşekkür ederim.”

-Yadigar Şentürk: “Parkı görünce çok mutlu oldum. Çocuğumun doğum gününü burada kutladık. Parkın her tarafını keşfettik. İnsanlar için güzel bir hizmet, kıymetini bilmemiz lazım.”

-Aydın Aydoğdu: “Hamakta keyif yapıyorum. Emek verilmiş. Parkın her tarafı mükemmel olmuş.”

-Aykut Yıldırım: İzmir’den geldik misafiriz burada. Park geniş ve güzel bir alana sahip. Çocuklar için eğlenceli bir yer. Çocuğumu hamakta sallıyorum, keyifli zaman geçiriyoruz.”

-Yalçın Güneş: “Öncelikle emeği geçenlerin ellerine sağlık. Hafta sonu ailemle geliyoruz güzel zaman geçiriyoruz. Çocuklar için spor alanları, yetişkinler için dinlenme ve yürüyüş alanları da var.”

-Aybike Aznamıroğlu Şahin: “Park’ın genel olarak özelliklere sahip yapıldığını görüyorum. Çocuklar için güzel bir fırsat alanı. Hem survivor alanları hem de evcil hayvanlarla bir arada bulunmaları doğayla birleşik halde olmalarını sağlıyor.”

-Ümmühan Güngör: “Biz ilk kez geldik. Kızım badminton öğreniyor halasından. Spor sahaları imkanı da sağlamışlar. Her yerde bu imkan yok. Şehrin keşmekeşinden sonra burası nefes alınabilecek bir yer olmuş.”

-Şengül Güngör: “Bu üçüncü gelişim. Bugün torunlarımla geldim. Parkın çok avantajları var. Spor sahaları var çok memnun olduk. Evimize de yakın rahatlıkla geliyoruz.”