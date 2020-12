Gaziantep FK için kritik 'aralık'

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, aralık ayında ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmalarda başarılı olmak için ter dökecek.

Süper Lig'in 11. haftasını bay geçen kırmızı-siyahlılar, peş peşe önemli müsabakalara çıkacak.

Geride kalan haftalarda 15 puan toplayan ve 9 haftalık yenilmezlik serisi bulunan Gaziantep temsilcisi, aralık ayında üst sıralardaki rakiplerine karşı mücadele edecek. Gelecek hafta Medipol Başakşehir'e konuk olacak Gaziantep ekibi, 13. haftada Fenerbahçe'yi ağırladıktan sonra da sırayla Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Ligin üst sıralarında kendilerine yer bulan 4 rakibine karşı zorlu mücadeleye hazırlanan Gaziantep temsilcisi, bu süre içerisinde ayrıca Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 16 Aralık'ta Kocaelispor'u konuk edecek.

Kırmızı-siyahlılar, bu zorlu karşılaşmaları oldukça sıkışık bir takvimde gerçekleştirecek. Aralık ayında ortalama 4-5 günde bir maça çıkacak olan Gaziantep FK, bu zorlu süreci başarıyla yürüterek yenilmezlik serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

"Kolay ya da zor takım yok"

Kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de ikinci sezonlarını geçirdiklerini hatırlatarak, geride kalan dönemlerde Türk futbolunda önemli bir yer edinmeyi başardıklarını söyledi.

Gaziantep şehrinin ekonomisiyle, konumuyla Türkiye için büyük bir değer olduğunu anlatan Büyükekşi, "Futbolda da bunu başarabilmek adına gece gündüz çalışıyoruz. Takımımız da bu doğrultuda her maçı kazanmak için terlerinin son damlasına kadar mücadele veriyor." dedi.

Büyükekşi, ligdeki her takımın önemli oyunculara sahip olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek bütçeyle kurulan takımların bile deplasmanlarda puan almakta zorlandığı bir lig yaşıyoruz. Biz ise bu sürede güzel bir yenilmezlik serisi yakaladık. 9 maçlık yenilmezlik serisi azımsanamayacak bir başarı. Süper Lig'de kolay ya da zor diye bir takım yok. Her takım her takımı yenebiliyor. Önümüzdeki maçlarla ilgili bir çekincemiz yok. Bugüne kadar olduğu gibi her rakibe saygı duyarak kazanmaya yönelik oyunumuzu sürdüreceğiz."