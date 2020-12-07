  • BIST 1.335
  • Altın 462,939
  • Dolar 7,8504
  • Euro 9,5049
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 5 °C
»

Gaziantep FK için kritik 'aralık'

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, aralık ayında ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmalarda başarılı olmak için ter dökecek.
Gaziantep FK için kritik 'aralık'

Süper Lig'in 11. haftasını bay geçen kırmızı-siyahlılar, peş peşe önemli müsabakalara çıkacak. 

Geride kalan haftalarda 15 puan toplayan ve 9 haftalık yenilmezlik serisi bulunan Gaziantep temsilcisi, aralık ayında üst sıralardaki rakiplerine karşı mücadele edecek. Gelecek hafta Medipol Başakşehir'e konuk olacak Gaziantep ekibi, 13. haftada Fenerbahçe'yi ağırladıktan sonra da sırayla Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Ligin üst sıralarında kendilerine yer bulan 4 rakibine karşı zorlu mücadeleye hazırlanan Gaziantep temsilcisi, bu süre içerisinde ayrıca Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 16 Aralık'ta Kocaelispor'u konuk edecek.

Kırmızı-siyahlılar, bu zorlu karşılaşmaları oldukça sıkışık bir takvimde gerçekleştirecek. Aralık ayında ortalama 4-5 günde bir maça çıkacak olan Gaziantep FK, bu zorlu süreci başarıyla yürüterek yenilmezlik serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. 

"Kolay ya da zor takım yok"
Kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de ikinci sezonlarını geçirdiklerini hatırlatarak, geride kalan dönemlerde Türk futbolunda önemli bir yer edinmeyi başardıklarını söyledi.

Gaziantep şehrinin ekonomisiyle, konumuyla Türkiye için büyük bir değer olduğunu anlatan Büyükekşi, "Futbolda da bunu başarabilmek adına gece gündüz çalışıyoruz. Takımımız da bu doğrultuda her maçı kazanmak için terlerinin son damlasına kadar mücadele veriyor." dedi.

Büyükekşi, ligdeki her takımın önemli oyunculara sahip olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek bütçeyle kurulan takımların bile deplasmanlarda puan almakta zorlandığı bir lig yaşıyoruz. Biz ise bu sürede güzel bir yenilmezlik serisi yakaladık. 9 maçlık yenilmezlik serisi azımsanamayacak bir başarı. Süper Lig'de kolay ya da zor diye bir takım yok. Her takım her takımı yenebiliyor. Önümüzdeki maçlarla ilgili bir çekincemiz yok. Bugüne kadar olduğu gibi her rakibe saygı duyarak kazanmaya yönelik oyunumuzu sürdüreceğiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lille Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Monaco'yu yendi07 Aralık 2020 Pazartesi 09:18
  • Fransız pilot Sebastien Ogier, WRC'de 7. kez şampiyon oldu06 Aralık 2020 Pazar 16:32
  • Milli tenisçi Ergi Kırkın, Tunus'ta ikinci kez şampiyon06 Aralık 2020 Pazar 16:32
  • F1 pilotu Grosjean Abu Dabi Prix'sinde de yarışamayacak06 Aralık 2020 Pazar 16:31
  • PSG, İspanyol futbolcu Jese Rodriguez'in sözleşmesini feshetti06 Aralık 2020 Pazar 16:30
  • Fatih Karagümrük haftayı 3 puanla kapattı06 Aralık 2020 Pazar 16:30
  • Göztepe bu sezon 6. beraberliğini aldı06 Aralık 2020 Pazar 12:55
  • Mbaye Diagne fırsatı iyi değerlendirdi06 Aralık 2020 Pazar 12:55
  • Konyaspor performansıyla göz dolduruyor06 Aralık 2020 Pazar 12:54
  • Beşiktaş'ta golcüler işbaşında06 Aralık 2020 Pazar 11:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti