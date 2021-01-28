  • BIST 1.466
  • Altın 436,252
  • Dolar 7,3709
  • Euro 8,9287
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya 1 °C
»

Gaziantep FK, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Gaziantep FK, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.
Gaziantep FK, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Gaziantep FK, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

İç sahada 17 maçtır kaybetmeyen Gaziantep temsilcisi, Galatasaray maçında bu serisini sürdürmeye çalışacak.

Geçen hafta oynanan Atakaş Hatayspor mücadelesinde kart cezası nedeniyle forma giyemeyen savunma oyuncusu Djilobodji, yarın teknik direktör Sa Pinto'nun görev vermesi halinde takımdaki yerini alacak.

Gaziantep ekibinde, sakatlığı devam eden Mirallas'ın bu hafta da sahalardan uzak kalması beklenirken, Galatasaray karşısında Muhammed Demir'in de kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiörengücü Kadir Yılmaz Çelik’i kadrosuna katmak istiyor27 Ocak 2021 Çarşamba 20:47
  • Nihat Özdemir: Yeni yayın ihalesi yapacağız27 Ocak 2021 Çarşamba 15:07
  • TFF Başkanı Özdemir: 4 büyüklerin şu andaki borçlarının toplamı 14 milyar lira27 Ocak 2021 Çarşamba 14:30
  • Süper Lig 'Birleşmiş Milletler' gibi27 Ocak 2021 Çarşamba 14:30
  • Aboubakar: Hulk gelirse benim açımdan bir sorun yok27 Ocak 2021 Çarşamba 14:29
  • Gaziantep FK ligi ilk 5 içinde bitirmek istiyor27 Ocak 2021 Çarşamba 14:28
  • Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Jozef Venglos vefat etti27 Ocak 2021 Çarşamba 14:28
  • Süper Lig'in ilk yarısında faturalar yine teknik adamlara kesildi27 Ocak 2021 Çarşamba 14:25
  • Ligin ilk yarısında Ali Palabıyık en fazla düdük çalan hakem oldu27 Ocak 2021 Çarşamba 14:24
  • Süper Lig'in ilk yarısında yedek kulübesinden oyuna girenler 80 gol buldu27 Ocak 2021 Çarşamba 11:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti