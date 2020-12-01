Gaziye darp davasındaki 3 sanığa 2 yıl 6'şar ay hapis

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, Gazi Ömür Karaman'ı (42) bir kafeteryada ayağını sandalyeye uzattığı gerekçesiyle dövdükleri iddia edilen tutuksuz 3 sanığın yargılanması tamamlandı. Mahkeme heyeti, 3 sanığa 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Darp olayı, geçen yıl ağustos ayında Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşandı. 2000 yılında, vatani görevini yaptığı sırada, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle ağır yaralanan Gazi Ömür Karaman, Kurban Bayramı tatili için geldiği Bursa'nın Gemlik ilçesinde, özel bir şirket tarafından işletilen kafeteryaya girdi. Bir süre sonra da iddiaya göre ayaklarını başka bir sandalyeye uzattı. Yüzde 92 engelli raporu bulunan Karaman, yaklaşık 20 kişi tarafından dövüldü. Hastaneye kaldırılarak tedavi edilen Ömür Karaman, saldırganlardan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüphelilerden Ümit T., Özcan Ş. ve Süleyman Ş. tutuklandı. Daha sonra ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gemlik Belediyesi de ihale usulüyle kiralanan işletmenin sözleşmesini feshetti.

3 SANIĞA HAPİS

Gemlik 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, sanıklardan Ümit T. ile tarafların avukatları katıldı. Ümit T., iddiaları yalanlayarak, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, kasten yaralama suçunun 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi' nedeniyle sanıklar Ümit T., Süleyman Ş. ve Özcan Ş.'yi 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.