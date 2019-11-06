Geceye Ondrej Kolar damga vurdu

Karşılaşmaya Slavia Prag kalecisi Ondrej Kolar damga vurdu. Yaptığı başarılı kurtarışlar ile rakiplerine izin vermeyen Kolar, maçın yıldızı oldu ve İspanya deplasmanından takımının bir puanla dönmesine önemli katkı sağladı.
LEIPZIG G GRUBU’NDA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Şampiyonlar Ligi’nde saat 20.55 seansında oynanan diğer maçta Zenit evinde Leipzig’i konuk etti. Leipzig, rakibini 45+5’inci dakikada Diego Demme ve 63’üncü dakikada Marcel Sabitzer’in kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti. Alman ekibi bu sonuçla puanını 9’a yükselterek liderliğini korudu. Zenit ise bu sonuçla 4 puanda kaldı.
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