Gelinlik ve çeyizlik ürünlerde maliyet arttı, fiyat değişmedi

Yeni normal hayata geçişle tekrar açılan gelinlik ve çeyizlik ürün mağazaları ellerindeki ürünü değerlendirmek amacıyla fiyatları değiştirmedi. Detayları Elit Gelinlik Çeyiz İşletme Sahibi Hamdi Tontu gazetemize anlattı.

Pandemi sürecinden sonra nasıl olacağı çok konuşulan düğünler pek çok kişinin de geçim kaynağı demek. Çıkrıkçılar Yokuşu’nda Elit Gelinlik Çeyiz işletmecisi Hamdi Tontu ile düğün alışverişlerini ve yaşanan süreci değerlendirdik. 1 Haziran’dan itibaren işlerin açıldığını ancak süreklilik olmadığını belirten Tontu, fiyatlar hakkında da, “Esnaf ikinci dalga ihtimaline karşı tedbir aldı. Fiyatları aynı tutarak elimizdeki ürünü satmaya çalışıyoruz” dedi. Öte yandan Tontu, bu sene gurbetçi vatandaşların alışveriş yapamaması durumunda esnaf için ciddi bir satış kaybı olacağını da söyledi.

1 HAZİRAN’DAN SONRA AÇILDI

1 Haziran’dan itibaren normalleşme süreciyle işlerin artmaya başladığını belirten Tontu, “İşlerimiz 18 Mart’a kadar gayet iyiydi. Askerlik sürelerinin azalması, bir önceki sene kredilerin yüksek olmasından dolayı bu sezonu çok iyi geçirmeyi planlıyorduk. Gözle görülür şekilde Mart ayında artış başlamıştı. Ancak Pandemi süreci başladıktan sonra 21 Mart’tan itibaren 2 ay boyunca gelen giden olmadı. Biz imalat yaptığımız için dükkânı kapatmadan çalışmaya devam ettik. 1 Haziran sonra normalleşmeyle beraber işlerimiz artmaya başladı. İşlerimiz oluyor ama artık düzensiz bir işimiz var. Yani vatandaş düğünün tarihini netleştiremiyor ya da iptal edilen oluyor” diye konuştu.

MALİYET ARTTI, FİYATI DEĞİŞTİRMEDİK

Pandemi sürecinde artan kur nedeniyle maliyetlerin de arttığını ifade eden Tontu, “Fiyatlarımız geçen seneyle hemen hemen aynı. Maliyetlerimiz 1,5 kat artmasına rağmen fiyatları değiştirmedik. Açıkçası esnaf şu an bekleme aşamasında. Elindeki malı bir an önce satmak istiyor. İkinci bir hastalık dalgası endişesine karşı fiyatları uygun tutup, gerekirse maliyetine bir an önce satışını yapmak istiyor. Şu an gelinlikler 1500 lira civarından 3-4 bin liralara kadar çıkıyor. Kurun yükselmesi gelinliğin üretimindeki malzemelerin fiyatlarını çok artırdı. Ama dediğimiz gibi biz bunları yansıtmadık. Damatlık fiyatları 400 liradan başlıyor kalitesine göre 800 liraya kadar değişiyor” ifadelerine yer verdi.

GURBETÇİLERİN GELEMEMESİ CİDDİ SATIŞ KAYBI DEMEK

Yaz aylarında Türkiye’de alışveriş yapan gurbetçi vatandaşların pandemi nedeniyle gelememesi durumunda esnaftan ciddi iş kaybı meydana geleceğinin altını çizen Tontu şunları söyledi:

“Temmuz, Ağustos aylarında gurbetçi vatandaşlar bizden ciddi şekilde alışveriş yaparlar. Avrupa’da bu ürünler pahalı olduğu için düğün alışverişlerini Türkiye’ye saklarlar. Fakat bu sene onların da gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Esnafın yaz aylarında yüzünü güldüren gurbetçinin gelmemesi durumu da bizim için ciddi iş gelir kaybı anlamına geliyor.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA