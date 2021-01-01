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Gençlerbirliği teknik direktörü ve futbolcularından yeni yıl mesajı

Gençlerbirliği teknik direktörü ve futbolcularından yeni yıl mesajı
Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan ve futbolcular Sefa Yılmaz ile Berat Özdemir yeni yıl için sağlık, mutluluk, huzur mesajı verdi.

Başkent ekibinin teknik patronu Mustafa Kaplan, 2021 yılı için temennilerini Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla iletti. Kaplan, "Herkesin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Yeni yılda sağlık, huzur, mutluluklar diliyorum" dedi.

Kırmızı siyahlı takımın orta saha oyuncusu Sefa Yılmaz ise mesajında "Yeni yılınız kutlu olsun. İnşallah 2021'de taraftarımızla birlikte sahada olmak üzere" dileğinde bulunurken, Berat Özdemir, "Yeni yılın hepimize sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum" diye konuştu.

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