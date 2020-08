Gençlerle gönül sofrası

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Gönül Sofrası’nda gençlerle bir araya geldi.

Siyasetten sanata, gündemden yerel yönetimlere kadar birçok konunun ele alındığı buluşmada Başkan Köse, gençlerin projelerini, hedeflerini ve fikirlerini dinleyerek, Mamak’taki çalışmalar ve gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Her zaman destek olacağız

Gençleri hayata daha güzel hazırlayabilmek için heyecanla çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gençliği olmayan bir ülkede gelecek yoktur. Gençlerimiz ne kadar iyi yetişirse, geleceğimiz de o kadar güvendedir. Bu nedenle sizlerle bir arada olmak çok önemli. Sizlere ne kadar iyi olanaklar sunarsak, hem ilçemiz için hem de Türkiye için büyük kazanımlar elde edeceğimize inanıyorum” dedi. Köse, “Ülkemizin her zaman okuyan, düşünen, fikir geliştiren, ülkem için ne yapabilirim diye sorgulayan gençlere ihtiyacı var. Bizler her zaman size destek olacağız” dedi.