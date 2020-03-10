İmza attıkları göçmen yasalarından doğan hakları tamamen tersini uygulamaktadırlar. Yoksa bu yasalar onlara başka, mazlumlara, inançlarını paylaşmayanlara farklı mı uygulanıyor? Her alanda ikiyüzlülüğünü gizlemeden, saklamadan uyguluyorlar.

Dört milyon mülteci Türkiye’ye geldiğinde ülkemin fedakar insanları vakıflar, dernekler, Kızılay, devletim seferber olmuş, ensar-muhacir anlayışla insana Yaradan’dan dolayı sahip çıkmışlardır. Ekmeğini, barınacak yerini, okulunu vesselam insan yerine konulmuştur.

Bir faydası olmadıkları gibi medeni dünya dedikleri Avrupa’dan ve diğer ülkelerden gelenler göçmen barınaklarını beğenmişler ama yine de bir eksiklik bulmaya çalışmışlardır.

Yuvalarını başlarına yıkan, anaların, yavruların, insanların misket bombaları gibi her silah denenerek şehirler yerle bir edilirken insan yavrularının, ana ve babalarının cesetlerini bile almaya fırsat bulamamıştır. Zulüm, işkence, cesetler her yerde insanlar canlarını zor kurtarıp göç etmişlerdir.

Kasabalarımıza, köylerimize, şehirlerimize saldıranlara dur diyen Mehmetçik ders verince de ne işimiz var diye şehidimizi, gazimizi görmemeye gelmeleri tabii ki şehidimizi kanı yerde kalmaz diyemedikleri gibi… Suriye’de ne işimiz var? Esad’la görüşelim diye şehitlerimizin, gazilerimizin katillerine bu muhabbeti anlayamıyoruz.

Avrupa, Rusya, Amerika Suriye’de ne işiniz var diye sorarken kahraman askerimizi şehit edenlere yerli insanların bu ağzı ne anlama geliyor?

Uluslararası göçmen yasalarını çiğneyenler kucağında yavrusuyla sığınacak bir yer ararken ayağına çelme takan batılı gazeteciler sana da haberine de inanmıyor, güvenmiyorum.

Denizin ortasında içi insan, çocuk, ana dolu botları batırmak için motorunu alan, botu patlatmaya çalışan, denizin ortasında bırakan Avrupalı nerede kaldı yasaların, insanlığın? Siz nesiniz?

Türkiye dört milyon insanı göçmen kabul ederken ey Avrupalılar, gelenlere gaz bombası, otomatik silahlarla saldıran, kaçarken ayakları altında son veren çocuğu gördüğü halde saldırılarını devam ettiren ikiyüzlü Avrupalı zulümden başka neyin kalmış!

Yıkılışınızı kendiniz hazırlıyorsunuz. Yıllarca kanını emdiniz, petrolünü aldınız, insan yerine koymadınız, hayvanlarınıza gösterdiğinizin yüzde birini bile göstermiyorsunuz. Sadece yok etmek, sömürecek bir şeyiniz yoksa ne işe yarar mantığı ile zulmettiğiniz bu mazlumların ahı sizin yıkılışınıza yetecektir.