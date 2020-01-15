  • BIST 121.437
  • Altın 294,060
  • Dolar 5,8883
  • Euro 6,5521
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -2 °C
»

Gök taşında Dünya üzerindeki en eski madde keşfedildi

Bir gök taşında Dünya üzerindeki en eski maddenin keşfedildiği bildirildi.
Gök taşında Dünya üzerindeki en eski madde keşfedildi

Sonuçları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan araştırmada, 1969 yılında Avustralya'ya düşen Murchison gök taşında, yaklaşık 4,6 milyar yıl önce oluşan Güneş'ten ve Güneş Sistemi'nden daha eski mineral parçacıklarının bulunduğu bildirildi. 

Amerikalı ve İsviçreli uzmanlar, inceledikleri 40 parçacıktan bazılarının 5 ila 7 milyar yaşında olduğunu, bu durumun parçacıkları, Dünya'da bilinen en eski maddeler haline getirdiğini açıkladı.

Çalışma ekibinin lideri ve Chicago Üniversitesinde görevli bilim adamı Philipp Heck, mineral parçacıkları için "Yıldızların gerçek numuneleri, gerçek yıldız tozları." ifadesini kullandı.

Küçük ve orta büyüklükte yıldızlar yaşamlarının sonlarına yaklaştıklarında kırmızı devlere dönüşüyor ve dış katmanları patlıyor. Gök bilimciler genişleyen bu madde bulutlarını gezegensel nebula olarak adlandırıyor.

Zaman içinde gezegensel nebula içindeki maddeler soğuyor, katılaşarak toz ve mineral parçacıklarını oluşturuyor. Dünya'ya düşen bazı gök taşları bu parçacıkları muhafaza ediyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atık araç lastikleri sokak kedilerine yuva oldu14 Ocak 2020 Salı 16:18
  • Sahipsiz köpeklere şefkatle bakıyor14 Ocak 2020 Salı 16:13
  • 'Beyaz gelinliğini' giyen Akdamar Adası ziyaretçileri büyülüyor14 Ocak 2020 Salı 16:02
  • Oscar adayları açıklandı14 Ocak 2020 Salı 10:36
  • İliğini verdiği kardeşinin 'kahramanı' oldu14 Ocak 2020 Salı 09:04
  • Recep Aktuğ hayatını kaybetti14 Ocak 2020 Salı 09:02
  • Dünyanın en büyük radyo teleskobu, Çin'de tamamlandı14 Ocak 2020 Salı 08:58
  • Avustralya'da koala nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya14 Ocak 2020 Salı 08:56
  • Malezya'da 154 kobra yılanı ele geçirildi14 Ocak 2020 Salı 08:54
  • Halk Olarak Dünya Siyasetimizi Nasıl Okuyoruz?14 Ocak 2020 Salı 00:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti