Göksel Gümüşdağ: 8 Aralık ırkçılığa karşı bir direniş gecesi olarak sembol olmuştur

Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki maçlarını tamamlayarak Avrupa macerasına nokta koyan turuncu-lacivertlilerde Başkan Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Okan Buruk ve yardımcı antrenör Pierre Webo, ırkçılık skandalıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: IRKÇILIĞA KARŞI DİRENİŞ GECESİ OLARAK TARİHE GEÇTİ

Başkan Göksel Gümüşdağ, 8 Aralık gecesinin ırkçılığa karşı bir direniş gecesi olarak tarihe geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"Şampiyonlar Ligi'nin son maçını bitirmiş bulunmaktayız. Şampiyonlar Ligi bizim ilk deneyimimiz. Dolayısıyla başta teknik direktörümüz Okan Buruk olmak üzere yardımcı antrenörlerimiz Webo ile birlikte bütün yardımcı antrenörümüze ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Tabii dünkü maçın skorunu konuşmaya gerek yok çünkü dünkü maçın anlamı ve önemi çok başka ama diğer maçlarda cesur mücadele ettiğimiz için, son dakikalara kadar pes etmediğimiz için 6 yaşında bir takım olmamıza rağmen bu mücadeleyi onurlu verdiğimize inanıyoruz. Onun için de sizlerin huzurunda bir kez daha takımıma ve teknik direktörüme teşekkür ediyorum. Tabii 8 Aralık gecesi bence artık dünyada literatüre giren ırkçılığa karşı bir direniş gecesi gibi adeta tarihe notunu düştük. Dolayısıyla 8 Aralık sadece Başakşehir için sembolü olmayacak. İnanıyorum ki tüm dünya sporu için, sadece Avrupa'da değil dünya sporu için, çok önemli ve tarihe not geçilecek bir gün olarak anılacak. Dolayısıyla ben bu takımın başkanı olmaktan onur duyuyorum. Gerek yönetim kurulunda asbaşkanlarım, teknik direktörüm, oyuncularımız, ki Webo bizim hem oyuncumuzdu hem de yardımcı antrenörümüz, hepsi ile gurur duyuyorum. Çünkü uzun süren müzakereler sonrası biz İstanbul'a dönme kararı almıştık ama UEFA ile kulübümüzün CEO'sunun ve hepimizin yaptığı müzakereler sonucunda kalmak kaydını otele dönmek kaydını ancak 4 hakem değişirse bu kararı değiştiririz dedik. Bu konuda şunu söyleyebilirim; UEFA yetkilileri ile müzakere anlarında ve geri dönüş noktasında bir saatlik çok verimli ilişkiler yürütüldü. Dolayısıyla UEFA'ya buradan teşekkür ediyorum."

"BU HAKEMLERE ÖMÜR BOYU MEN VERİLMESİ GEREKİR"

Skandal maçla ilgili UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e mektup göndereceğini kaydeden Gümüşdağ, "Bugün Aleksander Ceferin'e bir mektup hazırladık. Yarın mektubu göndereceğim. Hem UEFA'nın bu maç sürecindeki ilişkilerdeki hızlılığı ve bizle yaptığı müzakerelerden dolayı teşekkür edip aynı zamanda da artık bu insanlık suçu olan, bizler için yaratılanı Yaradandan ötürü severiz bakışı ile ırkçılığın dünya suçu olduğunu ve insanlık suçu olduğunu, bunu sadece lafta değil artık radikal kararlarla neticeye gitmesi gerektiğini ve bu hakemlerin kendi ülkelerindeki disiplin kurulunda, daha önceki faaliyetleri UEFA Disiplin Kurulu'nda daha önce bunlarla ilgili bir savunma var mı, bunların da bizim tarafımızdan bilinmesini talep ettim. Ve aynı zamanda da bu hakemlerle ilgili biz Başakşehir ailesi olarak bütün dünyaya duruşumuzu gösterdik. Şimdi sıra UEFA'da. Bu hakemlere ömür boyu men verilmesi gerekir. Bu bizim talebimiz. Tabii ki savunma soruşturma açıldı, gerekli çalışmalar yapılacaktır ama bunu çok haklı olarak talep ediyoruz" dedi.

"ELİMİZİ BAŞIMIZA ALIP DERİN DERİN DÜŞÜNMELİYİZ"

"Webo'nun üzülecek hiçbir şeyi yok; Webo yerine hepimiz üzülmeliyiz" diye sözlerini sürdüren Gümüşdağ, "Tüm Avrupa, tüm dünya düşünmeli. Elimizi başımıza alıp derin derin düşünmeliyiz. Din, dil, ırk, mezhep bunların hepsini geçtik. Dolayısıyla öyle bir ceza çıkmalı ki dünyada bir daha buna kimse cesaret edememeli. Onun için 8 Aralık'ın bizim için, dünya için, Avrupa için, Türkiye için, tüm dünya sporu için bir direniş gecesi olarak alınacağına inanıyorum. Bu müzakereler sırasında o gece başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, yanımızda olduğunu sürekli ifade etti, biz de yanımızda hissettik, kendisine sonsuz teşekkürler ediyorum. Gerek Spor Bakanımız gerek Federasyon Başkanımız gerek tüm bürokratından, kulüplerimizden, Süper Lig kulüplerimizden, alt liglerdeki kulüplerimizden, hatta dünya liglerindeki kulüplerden destek yağdı. Dolayısıyla ben herkese bir daha teşekkür ediyorum. İnşallah sürecin yakın takipçisi olacağız diyorum" diye konuştu.

"İNSANLIK KAZANDI"

Fransız kulübünün desteklerini de anlatan Gümüşdağ, "Paris Saint-Germain Başkanı'na, oyuncuları da muazzam bir destek verdiler, muazzam bir duruş gösterdiler, onlara da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bence maç kazanılır-kaybedilir; şu an insanlık kazandı. Hiçbir maça bedel değil bu. Cezanın hiç önemi yok. Biz utanılacak bir şey yapmadık. Biz gurur duyulacak bir şey yaptık. Dolayısıyla tam tersi; dünyanın her yerinde UEFA değil, FIFA gibi dünyanın her yerinden aranarak tebrik edildik. Maçtan çok başka bir boyuta geçti bu iş. Ben az önce söylediğim gibi insanlığın kazandığına inanıyorum. Bundan sonra 8 Aralık ırkçılığa karşı bir direniş gecesi olarak sembol olmuştur" diyerek sözlerini tamamladı.

PİERRE WEBO: HAKEMİN LİMİTLERİ ÇOK GEÇTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM

Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo da kendisine verilen destekten dolayı herkese çok teşekkür ettiğini ifade etti. Webo, “Başkanımız, hocamız, oyuncularımız hep beraber birlik olduk. Hakemin dediğine gelecek olursak, hakem zaten herkesin duyduğu şekilde sözler sarf etti. UEFA Pro sahibi olan bir hakemin gerçekten bu sözleri sarf etmesi gerçekten çok garibime gitti ve limitleri çok da geçtiğini düşündüm. Bu durumda Tabii ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, başkanımız Göksel Gümüşdağ’a teşekkür ediyorum. Burada verilen destek çok önemliydi. 8 Aralık gecesi dediğimiz gibi ırkçılığa karşı tamamen farklı bir boyut oldu, tamamen bir duruş sergilendi” dedi.

“SÖYLENMEMESİ, AĞZA ALINMAMASI GEREKEN BİR KELİMEYİ KULLANDI”

Mücadeleyi yöneten hakem ve ekibinin çok agresif olduğunu gördüklerini söyleyen Webo, “İki takım hakkında adil kararlar verilmiyordu. Bizim de tabii ki buna karşı tepki vermemiz gerekiyordu ama olanlardan sonra da gereksiz bir durum oldu. Ondan sonra o söylememesi gereken sözleri sarf etti. Gerçekten söylenmemesi, ağza alınmaması gereken bir kelimeyi özellikle günümüzde kullanılmaması gereken bir kelimeyi kullandı. O kelimeden sonra zaten her şey çok kötü bir şekilde ilerledi ve kötü görüntüler çıktı ortaya” şeklinde konuştu.

OKAN BURUK: FUTBOL AİLESİ İÇİN BİR MİLAT OLMASINI DİLİYORUM

Üzücü ve karmaşık bir gece yaşadıklarını vurgulayan Okan Buruk ise bir yandan da ortaya çıkan sonucun kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, “Sahadaki futbolcuların, kulübelerin, kulüp başkanlarının, federasyon başkanı, devlet başkanlarının, dünyada birçok insanın verdiği tepkiler çok önemliydi. Bu birlikteliği bence devam ettirmek gerekiyor. Yani tabii yaşanıyor bazı olaylar, bundan sonra da yaşanacaktır. Bu gecenin özellikle futbol ailesi için bir milat olmasını diliyorum. Burada Başakşehir Kulübü olarak verdiğimiz mücadelenin karşılığını inşallah diğer kulüpler diğer oyuncular dünya üzerindeki tüm insanlığın sürdürmesini diliyoruz. Ama özellikle Webo hoca ile birlikte kulübünün yaptığı duruş çok önemliydi. Buna destek veren PSG ve UEFA burada önemli bir sorumluluk aldı. O yüzden anlamlı bir gece yaşadık. Futbol dışarıda kaldı ama insanlığın içeride olduğu anlamlı bir gece yaşadık. İnşallah tüm dünya üzerinde bunu devam ettiririz” dedi.

“PSİKOLOJİK ANLAMDA ÜZERİMİZDE HASARINI GÖRDÜK”

Okan Buruk, yaşanan olaydan sonra maça hazırlanmanın zor olduğunu belirterek, “Gerçekten bir şok yaşadık ertesi gün maçı hazırlanırken oyuncularla tabii ki konuşmalarımız oldu. Maç öncesi yine konuştuk, sahadaki istediğimiz gibi işler çok gitmedi bir gün öncenin gerçekten psikolojik anlamda üzerimizde hasarını gördük ve sahada da maça tam olarak odaklanamadığımızı gördük. Burada futbol, sonuç, hiçbir şey önemli değil. 1 gün önce verilmiş mesaj, kulübümüz için de bizim için de daha değerli” diye konuştu.

“PSG'Lİ OYUNCULARIN DA GÖSTERMİŞ OLDUKLARI DURUŞ ÇOK ÖNEMLİYDİ ONLARI DA KUTLAMAK GEREKİYOR”

Olayın yaşandığı anda rakip takımdan da destek geldiğini aktaran Okan Buruk şunları dile getirdi: “Öncelikle tabii ki orada Webo hoca daha sonra Demba Ba'nın müdahalesi bizlerin müdahalesi rakiplerden Neymar, Mbappe hemen geldiler ‘bu hakem olduğu sürece biz de oynamayacağız’ dediler. Bu destek önemliydi, oradaki birlikteliği yaratmak çok önemliydi. Daha sonra içeri girme kararı aldık ve daha sonra devam etme kararı aldık. O yüzden kulübümüze birlikte UEFA'nın verdiği önemli bir destek vardı ama dediğim gibi burada PSG'li oyuncuların da göstermiş oldukları duruş çok önemliydi onları da kutlamak gerekiyor.”