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Gölbaşı akıllı kent sistemine geçiyor

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ile bir araya gelerek Gölbaşı Akıllı Kent Protokolü'ne imza attı.
Gölbaşı akıllı kent sistemine geçiyor

Akıllı kent olma yolunda adımlarını hızlandıran, doğaya ve çevreye duyarlı projeleri bir bir hayata geçiren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek son olarak ise Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ile bir araya geldi. Gölbaşı’nda hayata geçecek olan akıllı sistemler kapsamında protokole imza attıktan sonra proje hakkında detay veren Başkan Ramazan Şimşek “Protokol kapsamında sokak ve parklardaki aydınlatmalar insana duyarlı olacak. Park ve bahçe sulama sistemleri ise nem oranına göre hareket edecek.   Akıllı sulama sayesinde suyumuza sahip çıkarak gereksiz su tüketiminin önüne geçmiş olacağız. Sulama sistemleri otomatik olarak devreye girecek ve bitkilerimiz ihtiyacı kadar su ile bu sayede buluşacak” dedi.

Hasta takibi sağlayacağız

Projenin diğer detaylarını da aktaran Başkan Ramazan Şimşek “Wi-fi alanı, hasta takibi, acil durum butonu, şehir bilgilendirme ekranları, akıllı denetim, akıllı ulaşım ve akıllı kavşak sistemleri de ilerleyen zamanlarda siz değerli hemşerilerim ile buluşacak. Bu sistem ile ilçemizdeki trafik de çok daha güvenli ve akıllı olacak. Aynı zamanda hasta takip sistemimiz de vatandaşlarımızın sağlık durumlarını an be an takip edebilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Bu projemiz sayesinde bu hizmeti de yine hemşerilerim ile buluşturmuş olacağız.  Acil durum butonumuz sayesinde ise hızlıca aksiyon almış hastalara anında ulaşmış olacağız” diyerek sözlerini noktaladı.
Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ise projenin hem Gölbaşı hem de Ankara için büyük önem taşıdığını aktararak; “Gölbaşı, tarihi, dokusu, doğası ve demografik yapısı gereği büyük önem taşıyan bir ilçe. Hayata geçecek olan Akıllı Kent sistemimiz ile bu değerine değer katacak” dedi. 
Konuşmaların ardından Başkan Ramazan Şimşek ve Genel Müdür Hasan Hüseyin Ertok projenin sözleşmesini imzaladı.

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