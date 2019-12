Gölbaşı Belediyesi'nden Mevlana gezisi

Gölbaşı Belediyesi Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şebi Arus) için kadınlara özel Konya Şeb-i Arus Anma Törenleri ve Konya gezisi düzenliyor.

Şeb-i Arus anma etkinlikleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da on binlerce Mevlana dostunun katılımıyla gerçekleşecek . Kültür hizmetleri kapsamında manevi değerlere saygılı her türlü kültür ve sanat faaliyetleriyle vatandaşlarını buluşturmaya devam eden Gölbaşı Belediyesi de, Gölbaşılı kadınları bu anlamlı törenler için Konya’ya götürüyor.

17 Aralık Salı günü gerçekleşecek olan Konya gezisi kapsamında, Gölbaşılı kadınlar Şeb-i Arus Anma etkinliklerine, Mevlana Müzesi ve İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi’ndeki gezilere katılacak. Gölbaşı Belediyesi Kültür Müdürlüğü yetkilileri, 250 kontenjanın bulunduğu geziye katılmak isteyen vatandaşların, belediye binasındaki danışma merkezlerine nüfus cüzdanlarıyla başvuru yapması gerektiğini bildirdi.