  • BIST 106.790
  • Altın 272,778
  • Dolar 5,7499
  • Euro 6,3730
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 1 °C
»

Gölbaşı Belediyesi'nden Mevlana gezisi

Gölbaşı Belediyesi Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şebi Arus) için kadınlara özel Konya Şeb-i Arus Anma Törenleri ve Konya gezisi düzenliyor.
Gölbaşı Belediyesi'nden Mevlana gezisi

Şeb-i Arus anma etkinlikleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da on binlerce Mevlana dostunun katılımıyla gerçekleşecek . Kültür hizmetleri kapsamında manevi değerlere saygılı her türlü kültür ve sanat faaliyetleriyle vatandaşlarını buluşturmaya devam eden Gölbaşı Belediyesi de, Gölbaşılı kadınları bu anlamlı törenler için Konya’ya götürüyor.

17 Aralık Salı günü gerçekleşecek olan Konya gezisi kapsamında, Gölbaşılı kadınlar Şeb-i Arus Anma etkinliklerine, Mevlana Müzesi ve İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi’ndeki gezilere katılacak. Gölbaşı Belediyesi Kültür Müdürlüğü yetkilileri, 250 kontenjanın bulunduğu geziye katılmak isteyen vatandaşların, belediye binasındaki danışma merkezlerine nüfus cüzdanlarıyla başvuru yapması gerektiğini bildirdi. 


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Minik yarenler Başkent’i gezdi04 Aralık 2019 Çarşamba 00:32
  • Büyükşehir'den Kişisel Gelişim semineri04 Aralık 2019 Çarşamba 00:28
  • Çocuklar Başkent'in havasını soludu04 Aralık 2019 Çarşamba 00:26
  • Büyükşehir Belediyesi Engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye dağıtacak03 Aralık 2019 Salı 00:47
  • Yenimahalle'de geri dönüşüm toplantısı03 Aralık 2019 Salı 00:46
  • Pursaklar’da İlçe Danışma Toplantısı03 Aralık 2019 Salı 00:45
  • Mamak Belediyesi “Çaylar Bizden” uygulaması başlattı03 Aralık 2019 Salı 00:43
  • Altındağ'da okul duvarları rengarenk oldu03 Aralık 2019 Salı 00:41
  • Mamak'ta iki yazar bir söyleşi programı düzenlendi02 Aralık 2019 Pazartesi 00:58
  • ANKAMOB'tan Siteler esnafına yabancı işçi eğitimi02 Aralık 2019 Pazartesi 00:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti