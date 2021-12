Gölbaşı Belediyesi’nin Hoş geldin Bebek projesi yüzleri güldürüyor

Gölbaşılı ailelerin ve çocuklara destek için başlatılan Gölbaşı Belediyesi, “Hoş Geldin Bebek” projesi ile annelerin ve bebeklerinin yüzü gülmeye devam ediyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in eşi Yeşim Şimşek, “Hoş Geldin Bebek” projesi programı kapsamında aile ziyaret etlerine devam ediyor. Ailelerle bir araya gelen Yeşim Şimşek, bebeklerle yakından ilgilendi. Annelerin sorunları ile de yakından ilgilenen Şimşek, her türlü zorlukta Gölbaşılıların yanında olduklarının altını çizdi.



“Bugüne kadar birçok aileye misafir olduk. Bebek büyütmenin ve ihtiyaçlarını karşılamanın ne kadar zor olduğunun bilincindeyim. Bir anne ve bir eş olarak, kadınlarımızın her daim yanındayım. Belediyede çalışan arkadaşlarımız ve yardım hatlarımız sayesinde ihtiyaç sahibi aileleri belirleyerek yardımlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Dileğim o ki Gölbaşı Belediyesi olarak, Gölbaşılı tüm vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını giderebilelim. Bu konuda da farklı alanlarda arkadaşlarımızın çalışmaları sürüyor. Bizler de bugün “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında buradayız. Daha ziyaret edecek çok ailemiz ve bebeğimiz var. Bizlere kapılarını açan tüm ailelere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in eşi Yeşim Şimşek, ailelere üzerinde “Hoş Geldin Bebek” yazılı çantalar hediye etti.

“Hoş Geldin Bebek” projesi ile Gölbaşılı annelerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Yeşim Şimşek’in aile ziyareti keyifli görüntülere sahne oldu.



Gölbaşı Belediyesi’nin doğum sonrası süreçte de devam eden destek hizmetleri hakkında bilgi almak ve yeni doğum yapan annelere sunduğu hediye için 485 54 30 ve 485 54 35 numaralı telefonlardan yetkililere ulaşabilirsiniz.