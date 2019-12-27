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Gölbaşı ekipleri kışa hazır; kar seferberliği

Gölbaşı Belediyesi Karla Mücadele Kriz Masası, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Başkanlığında toplanarak, karla mücadele ile ilgili alınan tedbirleri gözden geçirdi.
Gölbaşı ekipleri kışa hazır; kar seferberliği

Karla Mücadele Kriz Masası toplantısı ile ilgili bir değerlendirme yapan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gölbaşı Belediyesi Karla Mücadele Kriz Masasında görevli arkadaşlarımızla toplantı yaparak mevcut durumu, alınacak önlemleri ve yapılacak mücadele çalışmalarını değerlendirdik” dedi.

GÖLBAŞI BELEDİYESİ KARA KIŞA HAZIR

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan programa Gölbaşı’nda, toplam 249 personel ve 33 araçla göreve hazır olan ekipler, 7/24 hizmet verecek. Kışa hazırlık iş ve görev planının belediyedeki birim müdürleriyle paylaşıldığı toplantıda Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek   “Gölbaşı Belediyesi olarak hazırlığımızı ağır kış şartlarına, en kötü tahminlere göre yapıyoruz. Bu yıl da tam donanımlı araçlarımızla ve ekiplerimizle vatandaşlarımızın kışı rahat ve konforlu bir şekilde geçirmesi için çalışacağız.” dedi.

249 PERSONEL VE 33 ARAÇLA BELEDİYE TEYAKKUZDA

Gölbaşı’nda kar yağışının sıkıntılara yol açmaması için Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde karla mücadele hazırlıkları tamamlandı. Tüm belediye müdürlüklerinin görev tanımlarının ortaya konduğu çalışmada, mahalle muhtarlarının ve belediye meclis üyelerinin de her birinin sorumlu olduğu mahalleler belirlendi. Gölbaşı Belediyesi, 249 personel ve 33 araçla 7/24 ilçe genelinde farklı noktalara konuşlandırılarak, kış mevsimi boyunca ulaşımın sorunsuz yürümesini sağlayacak. Cadde ve sokakların kapanmaması için aralıksız çalışacak olan ekipler, 7 farklı noktada hazır bekleyecek.
Fen İşleri Müdürlüğü stoklarında iş araçları tarafından yollara serpilmek üzere 5 bin ton tuz ve solüsyonu da hazır bulunduruyor. Vatandaşların, acil durumlar için 485 50 50 numaralı arayarak kriz masasına ulaşabileceği bildirildi.

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 “EKİPLERİMİZLE SAHADAYIZ”

Gölbaşı Belediyesi Başkanı Ramazan Şimşek,  kışın sert yaşandığı Gölbaşı’nda  belediye olarak her türlü önlemi aldıklarını söylerken “Kış aylarında karla mücadele programımızı  Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre düzenliyor; ana arter özelliği olan yollara önem veriyoruz.  Vatandaşlarımızın her türlü talep ve şikâyetlerini ivedilikle çözüme kavuşturuyoruz. Her  mahallemizde sorumlu koordinatörlerimizin yanı sıra meclis üyelerimiz de karla mücadele çalışmalarını birebir takip ediyorlar. Gölbaşı halkının kar yağışından mağdur olmaması için bu yıl da ekiplerimizle sahada olacağız.” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ŞİMŞEK’TEN KIŞ  LASTİĞİ UYARISI

Başkan Şimşek, vatandaşlara kış lastiği olmadan ve zaruret dışında trafiğe çıkılmaması gerektiği ve mümkün oldukça toplu ulaşım araçlarını kullanmaları uyarısında da bulundu.


 

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