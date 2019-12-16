Google’da en çok bunları arattık

Google’ın 2019 yılının en çok arananlar listesine göz attım. Ülkemizde her yıl olduğu gibi bu yılda bilim, sanat, kültür alanındaki aramalar başı çekmiş. Çok ilginçtir ki internet ile tanıştığımız ilk yıllardan beri interneti; bireysel ve toplumsal gelişimimiz için kullanıyoruz. Hiçbir zaman bu amaçlar dışında da kullanmadık. Gün geçmiyor ki sosyal medya platformlarında bilimsel, kültürel ve sanat alanında tartışmalar yaşanmasın. Bunu arama trendlerinde görebiliyoruz demek isterdim ama ne yazık ki durum hiçte böyle değil. Bir an olsun böyle hayal ettim, yazması bile sevindirici geldi.

Gönül isterdi ki durum bu söylediklerim gibi olsun. Ama maalesef bu yılda internet kullanımında sınıfta kaldık. Veriler adeta ülkenin karakteristik özelliğini gözler önüne seriyor. O kadar gerçekçi ki, şaşıramıyorsunuz bile. Bilime, sanata, kültüre dair pek bir şey yok. Yorumu siz değerli okuyuculara bırakıyorum. İşte 2019 yılında Türkiye’de Google’da en çok aratılanlar:

Genel aramalarda ilk on şöyle; İstanbul seçim sonuçları 2019, geleceğe nefes, YSK, deprem, sigara fiyatları, dolar kuru, askerlik son dakika, EYT, İstiklal Marşı 10 kıta, Notre Dame Katedrali.

Kişiler bazında en çok arama yapılan ilk 10 isim ise şöyle; Emine Bulut, Ekrem İmamoğlu, Neslican Tay, Palu Ailesi, Tarık Ünlüoğlu, Kerimcan Durmaz, Dilber Ay, Ayşen Gruda, Devran Çağlar, Demet Akbağ.

Nasıl yapılır kategorisinde ise; revani, bekçilik başvurusu, kestane, tilavet secdesi, limonata, sütlaç, YKS başvurusu, kapuska, barbunya, piyaz ilk 10’da yer alıyor.

