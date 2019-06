Gözlük fiyatları yüzde 40 arttı

Optikçi Sadullah Eskili güneş gözlüğü fiyatlarında bir sene önceye göre kur kaynaklı yüzde 40’a varan zamların geldiğini söyledi.

Özellikle yaz aylarında hemen hemen hepimiz için artık zorunlu bir ihtiyaç haline dönüşen güneş gözlüklerinin fiyatlarını inceledik. Başkent’in 50 yıllık optikçisi Demetevler Esim Optik işletme sahibi Sadullah Eskili gözlük fiyatları hakkında gazetemize bilgi verdi. Kur kaynaklı bu yıl güneş gözlüklerinde yüzde 30-40 artışın olduğunu söyleyen Eskili, daha az zam gelen yerli malı gözlüklerin bu yıl daha çok tercih edildiğini söyledi. Eskili, “150-200 liraya ortalama yerli bir gözlük alabilirsiniz. İthalde bu rakam 350-400 liradan başlar” dedi.

İTHAL MARKALAR DAHA ÇOK ARTTI

Optikçi Eskili, genelini Avrupa markalarının oluşturduğunu belirttiği ithal gözlüklerde euronun artışından dolayı çok zam geldiğini belirterek, “Geçen sene 350-400 liraya aldığınız bir gözlüğü bu sene 550 600 liraya alabiliyorsunuz. Gözlükte iyi markaların geneli Avrupa menşeili. Euronun da artışından dolayı gözlük fiyatları yüzde 40’a kadar zamlandı. Şu anda ortalama bir gözlük almak isteseniz başlangıç için en az 350 400 lira ödemeniz gerekir. 2500 liraya kadar bu fiyat çıkabilir” dedi.

POLARİZE ŞOFÖRLER İÇİN İDEALDİR

Toplumda kaliteli gözlük polarize olur gibi yanlış bir algının olduğunu da dile getiren Eskili, “Çok kaliteli olup polarize olmayan gözlükler de satıyoruz. Polarize ışığın göze tek açıdan gelmesini sağlar. Bu da etraftaki yansıma ışıkları keser. O yüzden şoförler için idealdir, araç önündeki yansımalar göze gelmez” diye konuştu.

HEDEFİMİZİ TUTTURUYORUZ

İşleri hakkında da bilgi evren Eskili, “Bu sene her sene gibi yığılma olmadı. Aslında gözlüğün her mevsim takılması gerekiyor ama biz de güneş çıkınca bir anda gözlük alma ihtiyacı duyulur. Bu sene güneş kendini bir gösterdi bir göstermedi. O yüzden müşteri sezona yayıldı. Şu an işlerimiz iyi. Hedefimizi tutturuyoruz. Açıkçası 50 yıla yakındır bu işi yapan Ankara’da öncü firmalardan biriyiz. Müşterilerimiz bizi bırakmıyor” ifadelerine yer verdi.

YERLİ TERCİHİ ARTIYOR

Eskili, “Biz de müşterilerimize tabi öncelikle yerli malı gözlükleri öneriyoruz. Paramız yerli sermayenin içinde kalsın. Bu sene ithallerdeki fiyatlardan dolayı yerli gözlüğe rağbet daha çok arttı. Yerli gözlüklerimiz kalitede çok gelişti. Zaten gözlükte ultraviyoleye karşı koruma olduktan sonra camın dereceleri önemlidir. Biz de bunu yakalayabiliyoruz.”

ÇOCUK GÖZLÜKLERİ 70-80 LİRADAN BAŞLIYOR

Eskili, “Çocuklar gözlük takmaz diye bir bilinç var. Bu çok yanlış. Sonuçta zararlı ışınlar onların da gözlerini rahatsız ediyor. Onlarda da 70-80 liradan başlangıç fiyatları var. Bu rakam özellikle, cam çeşidi değiştikçe artıyor” dedi.

BU YILIN MODASI KENARLARI KRİSTAL OLANLAR

Eskili, “Her yıl bir gözlük daha çok ön plana çıkar ver aranır. Erkeklerde bu çok değişmez klasik damla gözlükler her dönem kullanılır. Kadın gözlüklerinde bu sene yanları kristal şeklinde olan gözlükler çok ön planda. Artık genci yaşlısı yok, herkes her gözlüğü takıyor, takip ediyor. Biz de binlerce gözlük çeşidimizle bu talebi karşılamaya çalışıyoruz” dedi.

Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com