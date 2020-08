Gözlük satışları %40 düştü

Koronavirüs nedeniyle tatil sezonunun sönük geçmesi güneş gözlük satışlarını da düşürdü. Gazetemize konuşan Optikçi Sadullah Eskili, “Geçen seneye göre fiyat arttı, yüzde 40 işler düştü” dedi.

Başkent’in 50 yıllık optikçilerinden Demetevler Esim Optik İşletme Sahibi Sadullah Eskili ile optikçi esnafının sorunlarını, gözlük fiyatlarını ve pandemi sürecinde yaşananları değerlendirdik. Eskili, Pandemi sürecinde hastanelerde yazılan reçete sayılarının düşmesinin optikçi esnafına olumsuz şekilde yansıdığını belirtti. Optikçi esnafının bir diğer sorununun da SGK gözlük ödemeleri olduğunu dile getiren Eskili, “SGK’dan gelen gözlük ödeme desteği 15 yıldır 37,80 kuruş olarak değişmedi. Bu rakamın artması gerekiyor” dedi. Öte yanda Eskili tatil sezonunun sönük geçmesinin işlerde yüzde 40 düşüşe neden olduğunu belirtti.

AZ REÇETE BİZİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Optikçi Eskili esnafın sorunları şu sözlerle dile getirdi:

“Her ay düzenli olarak dükkanımız dezenfekte ediliyor. Her müşteri deneyiminden sonra gözlükler temizleniyor. Dezenfektan olmadan gözlüklere dokunulmasına izin verilmiyor. Sosyal mesafe kuralına uyulması için müşterilerimizi uyarıyoruz ve maskesiz kimseyi almıyoruz. Muayene süreci şu an sıkıntılı. Vatandaş hastaneye gitmek istemiyor. Günde 100 tane reçete çıkaran hastaneler bugün 20’lere düştü. Gidenler de randevu ile gidiyor. Fakat randevu sistemini herkes aynı derecede iyi kullanamıyor. Bu süreç gözlükçülere olumsuz yansıdı.”

SATIŞLAR YÜZDE 40 DÜŞTÜ

“Devlet desteği aldık. Firmalar destek çıktı, borcunu öteleyenler oldu. Nakit para sıkıntısı olduğu için kredi kartı ile durumu kurtartır. Dayanışma içerisinde bir süreç atlattık. Şu an güneş gözlüklerinin satışı geçen seneye göre yüzde 40 derecede düştü. İnsanlar tatile giderken güneş gözlüğü takıyım istiyor. Ancak vatandaşın büyük bölümü tatile gidemedi. O yüzden güneş gözlüğüne de pek ihtiyaç duyulmadı. Aslında yanlış bir algı. Gözlük tatil için değil her zaman takılır. Geçen senenin trendi gözlükler bu sene yine moda. Yuvarlak, beşgen altıgen ürünler moda. Yine bayan gözlüklerinde cat modeller çekik dediğimiz ürünler moda.”

SGK GÖZLÜK DESTEĞİNİN ARTMASI GEREKİYOR

“Dolar, Euro bizi etkiledi. Zaten bizde yerli üretim azdır. Bir de Ticaret Bakanlığı’nın koyduğu ek vergiler bizi etkiledi. Gözlüğe, gözlük camına ek vergiler geldi. SGK ile ilgili sıkıntılarımız bitmiyor. 15 senedir zam yapmadı. Yıllardır 37 lira 80 kuruş veriyor. Sadece yerli çerçevelerde 5 TL ek ödemesi oluyor. 15 senenin 37 lira 80 kuruşu ile bugünkü aynı mı? Milletvekiline gözlük ödemesi geçen sene 450 TL idi Bu sene 650 liraya çıktı. Uzak yakın yaparsa bu ikiyle çarpılıyor. BAĞ-KUR, SGK, Emekli Sandığı’na 40 liraya yakın bir çerçeve ödemesi veriliyor. Bunun artırılması lazım en kötü 65 lira olsun en azından artsın. Bugün en kötü bir çerçeve 100 lira 60 TL’sini ödemek vatandaşa kalıyor. Herkesin iyi bir gözlük almak imkânı yok. Bu destek artırılmalı, ödemeler artırılmalı.”

ESKİYE GÖRE OLUMLU NOKTALAR DA VAR

“Devletin yaptığı güzel şeyleri de dile getirmek isterim. Eskiden sigortalı her yerde muayene olamıyordu şimdi her yerde oluyor. Önceden SSK’ya fatura kesiyorduk birinci ayda kesiyorduk on ikinci ayda geliyordu. Şimdi üç ay sonra hesabımıza yatıyor. Sıkıntılı noktalarımız da var, iyi noktalarımız da var. İkisini de dile getirmek isterim.”

SAHTE GÖZLÜKLER GÖZ SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

“Sahte gözlükler sağlığı tehdit ediyor. 20 liraya satılan gözlükler var. Meslek odamızdan bir arkadaşımız kötü gözlükleri alıyor, inceliyor ve bir rapor hazırlıyor. Bakanlığa gönderiyor. Gözlük camlarında ultraviyole (UV) ışınlarından koruma yok, güneş ışınlarından koruma yok, gözlük plastikleri kanserojen. Gözümüz karanlık bir ortamda kaldığında gözümüz büyür. Kalitesiz gözlükler de gözü büyütür ve UV’nin göze daha çok girmesine neden olur. Gözlük gözlükçüde satılır. Yasamızda bu böyledir. Başka yerde gözlük satımı yasaktır. İlgili birimler gerekli denetimleri yapmıyor.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA