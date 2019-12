Göztepe - Galatasaray: 2-1

Süper Lig’de geçen hafta evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kalıp yara alan Galatasaray, Göztepe deplasmanından eli boş döndü.

Süper Lig’de geçen hafta evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kalıp yara alan Galatasaray, Göztepe deplasmanından eli boş döndü: 2-1. Maçın 9'uncu dakikasında Jerome’nin golüyle yenik duruma düşen Galatasaray, 27’de Gassama’nın ters vuruşuyla skoru eşitledi: 1-1. Ancak 61’de sahneye çıkan Halil, Galatasaray'ı yıkan isim oldu. Bu sonuçla ligdeki 4'üncü mağlubiyetini alan Galatasaray, 24 puanda kalıp zirvenin gerisine düştü. Göztepe ise 23 puana yükselerek üst sıralar için umutlandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe yenilgisi sonrası hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. “Bir sınav verdiğimiz kesin” diyen Fatih Terim, “Hayati değil ama hayal kırıklığı. Sınandığımız hatta bir sınav verdiğimiz kesin. Tek şey var, sabır. İlk yarıda aldığımız hasarın herkes kendi payına düşecek bedelini ödeyecek. Mesele bu hasara rağmen ayağa kalkabilmek. Maça baktığımızda 5'inci dakikada 2-0 öne geçebilirdik. Deplasmanda girebileceğimiz pozisyonların her türlüsüne girdik. Maalesef topta tuhaf bir istatistik var. Kaleyi tutan topumuz çok az, hep dışarı atmışız. Sonuç olarak Göztepe’yi tebrik ediyorum 3 puan için. Biz de bunun altından çok çalışarak kalkmayı deneyeceğiz” dedi.



Fatih Terim, “Benim bugün 'Nerede kalmıştık' tweetini attığımın 2'nci yılı olmuş. 8 senenin her 6 ayına kupa düşmüş, 8 yıl böyle olmuş. Ben düzgün, doğru, yapıcı, hakikaten katkıdan bulunan her eleştiriye saygı gösterdim. İş belden aşağı olursa, kasıt varsa, arkasında altından bir şey olduğunu anladığım anda kimseden çekinmeden, her mevkideki insan için gerekeni söyledim, söylemeye devam edeceğim. Şu bir gerçek, futbolda dün yok. 3-5 ay önce de kupaları alsanız, büyük takımlarda çalışıyorsanız 'Pardon' yok. Futbolun gerçeğidir bu, kabul etmek lazım. Üzülüyorum, biz yükseldikçe, başarı kazandıkça çekemeyenler, kıskananlar, 'Biz niye olamıyoruz' diyenler 'Merhaba demedi' diye kuyu kazanlar olabilir. Seviye düzgün olursa kritikler hoşumuza gider. Futbolda dün yok, bugün var. Ben de eleştirileceğim, yeter ki ahlaklı olsun. Ben dahil hepimiz bu gidişatın bedelini ödeyeceğiz” yorumunu yaptı.



FATİH TERİM: OYUNU OYNAMAYA DEVAM EDELİM



Ocak ayında yapılacak transfer çalışmaları hakkında bilgiler veren tecrübeli çalıştırıcı, "Açık ve net söyledim. Kendimi bedelin içine sokarken herkes de bu bedelin bir kısmını ödeyecek. Ne yapabilirsek onu yapacağız. Ekonomimiz ve ceza şeklimiz el verdiği sürece. Ümit ederim düşüncelerimizi ve planlarımızı uygularız, uygulamamız lazım. Emre Mor gripti, ben de kadroya almadım. Galatasaray eksik olmamalı. Evet, çok sakat var. Ancak o olsaydı, bu olsaydı diyemeyiz, onlarla da kaybettik. Maç kaç dakika oynandı ya da oynanmadı, onu merak ediyorum. Sadece Göztepe maçı için değil her maçta rica ediyorum oyun bu kadar durur mu? 5-1 yenilelim, 8-1 yenilelim, oyun bu kadar durmaz. Hakem oyunun akışını en yüksek seviyede oyuna döndürmelidir. Ama oynayalım. Oynayana yol verin, oynamayana 'Dur' deyin. Bugün top oyunda kaç dakika kaldı? Ben bir seminerde bir maçın en az 40-45 dakika oynanmadığını anlatmıştım. Bir frikik 5 dakika, bir faul 1 dakika, bir korner 50 saniye, nasıl olacak bu? Genel maçlar için söylüyorum, tüm maçlar için söylüyorum. Kendini atanlar, olmayan yerini vurulmuş gibi tutanlar. Kazanıyoruz, kaybediyoruz ama oyunu oynamaya devam edelim” ifadelerini kullandı.



ERSAN PARLATAN: ÇOK DEĞERLİ BİR GALİBİYET ALDIK



Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise çok önemli ve değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Parlatan, "Geçen hafta Gençlerbirliği maçında kötü sonuç aldık. Bir çıkışımız vardı ama kaybettik. Galatasaray karşılaşması çok önemliydi, bizim için kırılma noktasıydı. Camiamız ve taraftarımız bizi çok güzel destekledi. Güzel ve önemli bir galibiyet aldık. Haftaya pazar zorlu Sivasspor maçına çıkacağız. En iyi şekilde bu maça hazırlanıp devreyi en iyi yerde kapatmak istiyoruz” dedi.

GÖZTEPE BAŞKANI SERPİL: HAK EDEREK KAZANDIK

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Galatasaray'ı evinde 2-1 mağlup eden Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, hak ettikleri 3 puanı aldıklarını söyledi.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda son lig maçına çıktıklarını ifade eden Mehmet Sepil, "Galatasaray'a karşı hiç kazanamamıştık. Hak ederek kazandık. 3 senedir Bornova'da oynuyoruz. Son lig maçımıza çıktık. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Galatasaray geçen hafta son dakikada yediği golden dolayı stresli geldi. Biz de Ankara'dan istemediğimiz bir skorla dönmüştük. Kazanmak istiyorduk ve bugün hak ederek galibiyete uzandık. Galatasaray'ın burada güzel günleri de oldu. 2 sene önce burada şampiyon olmuşlardı. Onlara karşı hiç galip gelememiştik. Skor, o bakımdan da önemli. Yeni stadyumla beraber işimiz daha rahat olacak. Yukarıya bakmak istiyoruz. Haftaya Sivas'ta liderle harika bir maça çıkacağız. Aslan gibi bir takımla oynayacağız" diye konuştu.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Kemal Yılmaz (xx), Asım Yusuf Öz (xx)

GÖZTEPE: Beto (xxx) - Gassama (xx), Titi (xxx), Reis (xxx), Leo (xx), Soner (xxx), Castro (xxx) (Dk. 90+4 Borges), Napoleoni (xx), Halil (xxx) (Dk. 82 Yalçın x), Serdar (xxx), Jerome (xxx) (Dk. 88 Deniz)

GALATASARAY: Muslera (xx) - Mariano (x), Marcao (xx), Donk (x), Nagatomo (x), Selçuk (x) (Dk. 74 Taylan x), Ömer (xx), Belhanda (x) (Dk. 77 Adem x), Babel (x) (Dk. 84 Emre Taşdemir), Feghouli (xx), Falcao (x)

GOLLER: Dk. 9 Jerome, Dk. 61 Halil (Göztepe) - Dk. 27 (KK) Gassama (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Gassama, Jerome, Halil, Titi (Göztepe) - Feghouli , Marcao (Galatasaray)



6'ncı dakikada Selçuk’un ceza yayı üzerinden kullandığı serbest atışta top az farkla yandan oyun alanını terk etti.

9'uncu dakikada Göztepe öne geçti. Serdar’ın kullandığı köşe atışında Titi topu kafayla indirdi, bomboş durumdaki Jerome meşin yuvarlağı kale dibinden ağlarla buluşturdu: 1-0.

15'inci dakikada Serdar’ın sağ kanattan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde topa yükselen Reis'in yaptığı kafa vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.

27'nci dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ömer’in kullandığı kornerde Beto topu elinden kaçırdı, Selçuk’un ortasında Babel kafayı vurdu, Gassama'ya çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.

32'nci dakikada Babel’in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Feghouli kaleci Beto eli karşı karşıya pozisyonda sert vurdu, yerden giden top yandan oyun alanını terk etti.

49'uncu dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Halil ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top üstten dışarı çıktı.

56'ncı dakikada Leo'nun soldan ortasında savunmada Marcao'dan seken topu arka direkte Halil kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

58'inci dakikada Ömer Bayram soldan kesti. Kale sahasında Babel bomboş pozisyonda topu kafayla üstten auta gönderdi.

61'inci dakikada Göztepe bir kez daha öne geçti. Kontra atağa kalkan sarı kırmızılılarda Serdar’ın ara pasında Halil kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Halil’in plase vuruşunda top ağları sarstı: 2-1.

71'inci dakikada Ömer’in pasıyla ceza sahası içine giren Nagatomo topu altıpastaki Babel'e atmak istedi, araya giren Titi tehlikeyi önledi.

78'inci dakikada Göztepe üçüncü gole çok yaklaştı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Serdar’ın aşırtma vuruşunda top yan direkten döndü. Aynı dakikada bu kez Falcao kaleci ile karşı karşıya kaldı. Falcao’nun yerden şutunu Göztepe kalecisi Beto çıkardı.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Galatasaray renktaşına yenilerek şampiyonluk yarışında kritik 3 puanı kaybetti.