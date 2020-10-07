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GSM firmaları belediyeler kadar olamadı!

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Osman Akdoğan

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin yapıldığı bu süreçte pek çok yerleşim yerinde öğrenci ve öğretmenler, internete ulaşmakta büyük güçlük çekiyor. 

İnternet çeker umuduyla kimisi evinin çatısına, kimisi dağın yamacına çıkıyor. Hal böyle olunca üzücü haberler de gelmeye devam ediyor. 

Her reklamlarında çekim kapasiteleriyle övünen GSM firmaları ve internet sağlayıcı şirketler maalesef bu süreçte sınıfta kaldı.

GSM firmalarının interneti çoğu yerde çekmiyor, yurdun dört bir köşesinden gelen haberler de bunu kanıtlıyor. 

Size bir canlı örnek de vermek istiyorum. Geçtiğimiz hafta sonu memleketim olan Çankırı Şabanözü’nün Karaören Mahallesi’ne gittim. Çoğu yerde olduğu gibi burada da mobil internet çekmiyordu! 

İnternetin çekmesi için kolumu havaya kaldırıp oda oda dolaştım, yüksek yerlerin yolunu tuttum. Oradan anaannemin yaşadığı Çerçi adında bir köye gittim hele ki orada hiç internete ulaşamadım. 

EBA’ya erişim sağlamaya çalışan öğrencilerimizi inanın daha iyi anladım.

Peki, kendileriyle övünen GSM firmaları ve internet sağlayıcıları nerede? 
Bunun cevabını inanın herkes gibi ben de merak ediyorum. 

Kimse sanmasın ki şehir merkezlerinde de internete kolay ulaşılabiliyor! Asla böyle bir şey yok. Siz evinize sabit internet bağlatmak isteseniz “port” sorunuyla karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Her apartmanın belli bir “port” kapasitesi var. Apartmandaki daire sayısına göre değil örneğin. Boşta “port” yoksa sabit internet bağlatmanız hayal oluyor. 

Port eksikliği yüzünden de çok sayıda kişi şehir merkezlerinde internete maalesef ulaşamıyor.

Bunun da bir an önce çözülmesi gerekiyor. 

Özellikle öğrencilerin bu süreçte internete ulaşabilmesi için üstün çaba sarf eden Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Pursaklar Belediyesi’nin kutluyorum. 

Ankara’daki bu iki belediye bu süreçte takdirlik hizmetlere imza atıyorlar. Büyükşehir, interneti olmayan mahalle statüsündeki köylere internet götürürken Pursaklar Belediyesi ise öğrencilerin telefonlarına GB yüklüyor. 
Hizmet sizden alkış bizden. 

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