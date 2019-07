Günlere özel namaz var mıdır? Hangi günler nafile namazı kılınır? Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma akşamları kaçar rekat nafile namazı kılınır? Vakti var mıdır? Hangi süreler okunur? Ana-Baba hakkı hangi namazla ödenir?

Takva üzere yaşayan insanların çoğu günde beş vakit namazla yetinmezler. Yüce Yaratıcıya daha fazla yakınlaşmak isteyen insanlar, ihlas ve samimiyetin gereği nafile namaz kılarlar. Boş vakitlerinin çoğunu ibadet ve zikirle geçirirler. Bela ve musibetten emin olmak için her anlarını ibadetle değerlendirirler.

Peki günlere özel namaz var mıdır? Hangi günler nafile namazı kılınır ? Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma akşamları kaçar rekat nafile namazı kılınır? Nafile namazı vakti var mıdır? Nafile namazlarda hangi süreler ve dualar okunur? Nafile namazı kaç rekattır ? Bela ve musibetlerden sakınmak için hangi gün nafile namazı kılınır? Ana-Baba hakkı hangi namaz karşılığında ödenir? Yahudilik belasından nasıl emin olunur?

Bütün bu soruların cevabını ünlü mutasavvıf Abdülkadir Geylani Hazretlerinin, Gunyetü’t talibin adlı eserinden sizler için derledik…

CUMA GECESİ KILINACAK NAMAZIN FAZİLETİ

Cabir Bin Abdullah (ra) Resulullah (sav) efendimizin şöyle buyurduğunu anlattı:

"Bir kimse, tarifi yapılacağı şekilde akşamla yatsı arasında on iki rekat namaz kılar ise; geceleri namaz kılıp gündüzleri oruç tutup da on iki sene ibadet eden kimseye verdiği sevabı verir.

Bu namazın her rekatında şu sureleri okur:

a)Bir kere Fatiha suresini..

b)On kere İhlas suresini..

Kesir bin Seleme yolu ile gelen rivayette; Enes Bin Malik (ra) Resulullah (sav) efendimizin şöyle buyurduğunu anlatmıştır:

"Bir kimse, Cuma gecesi yatsı namazını cemaatle kıldıktan sonra iki rekat sünnet, sonra dört rekatin; her rekatında :

a)Bir kere Fatiha suresi..

b)Bir kere İhlas suresi...

c)Birer kere Muavvezeteyn (Felak-Nas) okur ise; daha sonra vitir namazını da kıldıktan sonra sağ yanına yatar uyur ise; Kadir gecesini ihya edip ibadetle geçirmiş gibi sevap alır."

Resulullah (sav) efendimiz,bir başka hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur:

"Ezher günü olan Cuma günü, garra gecesi olan Cuma gecesi bana çokça salavat okuyunuz."

Garra Tâbiri, bir şeyin hayırlısı manâsınadır. Cuma gecesi, gününe bağlıdır. Yani: Gecenin hayırlısı oluşu, günün güzelliğinden ileri gelir.

CUMARTESİ GECESİ KILINACAK NAMAZIN FAZİLETİ

Enes Bin Malik (ra) yolu ile gelen rivayette; Resulullah (sav) efendimizin şöyle buyurduğu anlatılmıştır: "Bir kimse, cumartesi gecesi akşamla yatsı arasında on iki rekat namaz kılar ise; Allah-ü Teala onun için cennette bir saray yapar. Mümin olan her erkek ve her kadına sadaka vermiş gibi sevap alır. Yahudilik belasından dahi, emin olur. Ve artık onu bağışlamak, Allah-ü Teala'ya düşer…"

PAZAR GECESİ KILINACAK NAMAZIN FAZİLETİ

Bu manada bir rivayet, Enes Bin Malik'ten (ra) gelmiştir. Diyor ki:

Resulullah S.A. efendimizin şöyle buyurduğunu dinledim:

"Bir kimse, pazar gecesi yirmi rekat namaz kılar ise; Allah-ü Teala’dan çocuk isteyenlerin sayısı kadar Allah-ü Teala o kimseye sevap ihsan eder. Allah-ü Teala o kimseyi, kıyamet günü güven altında olan kimselerle diriltir. Ve onu peygamberlerle birlikte cennete koymak, Allah-ü Tealaya düşer.

Bu namazın her rekatında şunları okur:

a)Bir kere Fatiha Suresi…

b)Elli kere İhlas Suresi...

c)Birer kere Muavvezeteyn (Felak ve Nas) Sureleri…

d)Yüz kere İstiğfar eder. (Estağfirullah el aziim ve etubi ileyh)

e)Yüz kere kendisi için, ana babası için istiğfar eder. (Rabbenaları okur)

f)Yüz kere kendi gücünden ve kuvvetinden geçip Yüce Allah'ın gücüne ve kuvvetine iltica eder. (La havle kuvvete illa billahil aliyyil aziim.)

Bunlardan sonra şöyle der: Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Şehadet ederim ki Yüce Allah Ademi seçti; yarattı. İbrahim aleyhisselam Aziz Celil Allah'ın halilidir. Musa (as) Yüce Allah’ın Kelimidir. İsa Sübhan Allah'ın ruhudur. Muhammed aziz ve Celil Allah'ın Habibidir. (Eşhedü ella ilahe illallah.. Ve eşhedü enne Ademe saffetullahi ve fıtratihi ve İbrahim Halilullahi Azze ve Celle Musa Kelimetullahi Teala ve İsa Ruhullahi Sübhanehu ve Muhammded Habibullahi Azze ve Celle...)

PAZARTESİ GECESİ KILINACAK NAMAZIN FAZİLETİ

A'maş yolu ile gelen bir rivayette; Enes Bin Malik (ra) Resulullah (sav) efendimizin şöyle buyurduğunu anlattı: Bir kimse, anlatılacağı gibi, dört rekat namaz kılar da, Yüce Allah'tan bir dilekte bulunur ise...Yüce Allah, onun dileğini yerine getirir.

Bu namazı şöyle kılar:

Birinci rekatında; bir kere Fatiha suresi.. On kere ihlas suresi

İkinci rekatta; bir kere Fatiha suresi.. Yirmi kere ihlas suresi..

Üçüncü rekatta; bir kere Fatiha suresi.. Otuz kere İhlas suresi

Dördüncü rekatta; bir kere Fatiha suresi.. Kırk kere İhlas suresi...

Bundan sonra, teşehüde oturur ve selam verir.

Daha sonra şunları okur:

a)Yetmiş beş kere İhlas suresini okur.

b)Yetmiş beş kere, kendisinin ve ana babasının bağışlanmasını Yüce Allah'tan diler.

c)Yetmiş beş kere Resulullah (sav) efendimize salavat okur."

Bu namazın adına hacet namazı denir.

HACET NAMAZI...

Ebu Ümame (ra) yolu ile gelen bir başka rivayette ise, Resulullah. (sav) efendimizin şöyle buyurduğu anlatılmıştır:

"Bir kimse, anlatılacağı şekilde pazartesi gecesi iki rekat namaz kılar ise; Allah-ü Teala onun adını cennet ehli kimseler arasında yazar; isterse o cehennem ehli kimselerden olsun...

Açıktan işlediği günahları bağışlanır.

Okuduğu her ayet sayısı kadar hac ve ömre sevabı yazılır.

Namaz kıldığı bu pazartesiden öbür pazartesiye kadar ölür ise; şehid olarak ölür.

Bu namazın her rekatında şu sureleri okur:

a)Bir kere Fatiha suresi...

b)On beş kere İhlas suresi...

Selam verdikten sonra on beş kere Ayet'el-Kürsiyi okur ve on beş kere Allah-ü Teala'dan bağışlanmasını diler."

SALI GECESİ KILINACAK NAMAZIN FAZİLETİ

Bu manada, Resulullah (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur: "Bir kimse, salı gecesi on iki rekat namaz kılar ise; Allah-ü Teala onun için cennette bir ev yapar. Enine boyuna onun genişliği, dünyanın yedi katıdır. Bu namazın her rekâtında şunlar okunur:

a)Bir kere Fatiha suresi

b)Beş kere Nasr suresi…

ÇARŞAMBA GECESİ KILINACAK NAMAZIN FAZİLETİ

Bu manada Resulullah (sav) efendimizin şöyle buyurduğu anlatılmıştır: "Bir kimse, çarşamba gecesi iki rekat namaz kılar ise; her semadan yetmiş bin melek iner. Kıyamet gününe kadar o kul için sevap yazarlar. Bu namazda şu süreler okunur:

Birinci rekatında; bir kere Fatiha suresi.. On kere Felak suresi.. İkinci rekatında; bir kere Fatiha suresi.. On kere Nas suresi..

PERŞEMBE GECESİ KILINACAK NAMAZIN FAZİLETİ

Ebu Salih yolu ile gelen rivayette; Ebu Hureyre (ra) Resulullah (sav) efendimizin şöyle buyurduğunu anlattı: "Bir kimse,akşamla yatsı namazı arasında kılacağı iki rekat namazın her rekatında;

a)Bir kere Fatiha suresini..

b)Beş kere Ayet'el-Kürsiyi..

c)Beş kere İhlas suresini...

d)Beşer kere Muavvezeteyn (Felak-Nas) surelerini...

Okurlar… Namaz bittikten sonra, on beş kere Allahü Teala'dan günahlarının bağışlanmasını dilemelidir. (Estağfirullah el azim ve etübü ileyh)

Bir kimse, bu şekilde kıldığı namazın sevabını ana babasının ruhuna bağışlar ise; onların hakkını ödemiş olur. İsterse onlara dünyada asi gelmiş olsun. Bu namazı kıldığı takdirde, Allah-ü Teala o kimseye Sıddıklara ve şehidlere ihsan eylediği sevabı ihsan eyler."

