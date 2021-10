Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı düzenlendi

Gürcistan'da düzenlenen Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında üçlü iş birliğinin bölgenin güvenlik, barış ve istikrarı açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın sekizincisi, Gürcistan'ın Telavi kentindeki Tsinandali bölgesinde yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un katıldığı toplantının sonunda "Üçlü Görüşme Sonuç Bildirgesi" imzalandı, ortak basın toplantısı düzenlendi.

"Değerli kardeşim" diye hitap ettiği Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze'nin ev sahipliğinde önemli bir toplantıyı gerçekleştirdiklerini dile getiren Akar, şunları kaydetti:

"Kafkasya'nın önemli ülkesi Gürcistan'da yaptığımız toplantının, ülkelerimiz ve silahlı kuvvetlerimiz için önemli faydalar sağlayacağına inanıyorum. Savunma ve güvenlik başta olmak üzere tüm ilişkilerimizi toplantılar sırasında gerek mevcut şekliyle gerekse neler yapılabileceği bakımından değerlendirme fırsatı bulduk. Ayrıca Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye başta olmak üzere, geniş bir perspektifle olaylara bakarak bölgenin barışı, istikrarı ve geleceği konusunda neler icra edilebileceğini değerlendirdik."

Üç ülkenin bulunduğu coğrafyanın önemine dikkati çeken Akar, "Petrol ve doğal gaz gibi önemli enerji kaynaklarının işletilmesi ve dünyanın diğer bölgelerine ulaştırılması açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle bu bölgenin barış ve istikrar içinde olması sadece bizler için değil tüm bölge ülkeleri için de önem arz ediyor." diye konuştu.

Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın savunma alanında müşterek iş birliğinin esas ve ilkelerini belirleyen Savunma Alanında İş Birliği Mutabakat Muhtırası'nın, geçen sene imzalandığını hatırlatan Akar, şöyle devam etti:

"Bu mutabakat muhtırası, işlerimizi son derece kolaylaştırmaktadır. Özellikle savunma ve güvenlik alanında çok önemli mesafeler katetmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasında her geçen gün derinleşmekte olan ve kapsamı genişleyen ilişkilerimizin, başta savunma ve güvenlik olmak üzere, her alanda çok daha ileri seviyelere geleceğini de bugün yaptığımız toplantılarda müşahede ettik. Üç ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bunun, bölgedeki diğer ülkeler için de örnek olmasını temenni ediyoruz."

Kendisine ve heyetine gösterilen samimi misafirperverlikten dolayı bir kez daha teşekkür eden Akar, Gürcistan'da romantizm akımının öncüsü şair ve aynı zamanda bir asker olan Alexander Çaçavadze'nin sarayının da bulunduğu, müzik festivaliyle isminden söz ettiren Tsinandali'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gürcistan halkına selamlarını iletti.

Konuşmasının sonunda toplantıya katılan "değerli kardeşim" diye hitap ettiği Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'a da teşekkür eden Akar, dost ve kardeş Azerbaycan halkına selamlarını sundu.

Burçuladze: İş birliği bölgenin istikrarı açısından büyük önem taşıyor

Gürcistan Savunma Bakanı Burçuladze ise Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında savunma alanındaki iş birliğinin gerek üç ülke gerek tüm bölgenin istikrarı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Bulundukları bölgenin jeostratejik önemine değinen Burçuladze, "Mevcut ihtilafların barış yoluyla çözülmesinden başka alternatif bulunmadığına inanıyorum. Söz konusu inisiyatifi de Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı'ndaki konuşmasında açıklamıştı. Amacımız ortak bir gayretle bölgenin güvenlik ve istikrarını korumak ve sürdürebilmektir." dedi.

Üçlü ve çok uluslu askeri tatbikatların önemini vurgulayan Burçuladze, Gürcistan'da şimdi Azerbaycan ve Türk askerlerin katıldığı çok uluslu "Sonsuzluk 2021" tatbikatının sürdüğünü hatırlattı.

Burçuladze, yakın dönemde Gürcistan'da "Kartal Ruhu" isimli bir tatbikatın daha düzenleneceğini ve buraya Türkiye ile Azerbaycan'ın da davet edildiğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Gürcistan'da düzenlenen tatbikata Türkiye ve Azerbaycan'dan askerlerin katılmasından dolayı teşekkürlerini ileten Burçuladze, üç ülke arasındaki dostluk ve beraberliğinin süreceğini vurguladı.

Hasanov: Ortak üçlü tatbikatların daha sık yapılması gerekiyor

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Türk ve Gürcü mevkidaşlarıyla yaptıkları toplantının, üç ülke arasındaki stratejik düzeyli diyaloğun açık örneği olduğunu söyledi.

Müzakerelerde üç dost ve komşu ülke arasındaki ilişkilerin ve faaliyetlerin ikili ve üçlü formatta geliştirilmesine vurgu yapıldığını ifade eden Hasanov, ilişkilerin gelecek perspektiflerini müzakere ettiklerini ve ilgili konularda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Hasanov, bölgedeki terörist ve bölücü faaliyetlerin, barış ve istikrara, ekonominin gelişmesine aynı zamanda uluslararası faaliyetlerin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğunu belirttiklerini vurguladı.

Çatışmaların, uluslararası hukuk ilkeleri, özellikle de devletlerin egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası tanınan sınırların dokunulmazlığı temel alınarak BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyinin ilgili kararlarına uygun şekilde kısa zamanda barış yoluyla çözüme kavuşmasının önemini vurguladıklarını bildiren Hasanov, "Görüşmede, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan silahlı kuvvetleri arasında askeri eğitim ve askeri tıp alanlarındaki iş birliklerinin perspektifleri, ortak tatbikatların geliştirilmesi olanakları gibi konuları ele aldık. Ortak üçlü tatbikatların daha sık yapılmasını gerektiğini kaydettik." dedi.

Hasanov, Kovid-19 salgınının neden olduğu kısıtlamalara rağmen bu yıl üç ülke askerlerinin katılımıyla bir dizi etkinlik planlandığını ve hayata geçirildiğini belirterek "Üçlü ortak tatbikatlar, askeri birliklerimiz arasında uzlaşı sağlanmasına yardımcı olacak, üçlü faaliyetlerimizin yeni aşamaya geçmesine zemin oluşturacak ve sonuçta bölgesel güvenliğe katkı sunacaktır. Devletlerimiz arasındaki samimi ilişkiler ve savunma alanındaki üçlü iş birliklerimizin örnek niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Üçlü faaliyetlerimiz bölgede istikrarın korunmasına yönelik barışçıl mesaj olarak değerlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.