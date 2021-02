Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava: Türkiye, Gürcistan'ın egemenliğini her daim destekledi

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava, "Dost ve stratejik ortağımız olan Türkiye, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü, ayrıca Avrupa-Atlantik kurumları ile bütünleşme çabalarını tüm uluslararası platformlarda her daim desteklemektedir." dedi.

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Giorgi Janjgava, Gürcistan'ın Ankara'da ilk büyükelçiliğinin açılışının 100'üncü yıl dönümü münasebetiyle AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

31 Ocak 1921'in akşamında, Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti Kurucu Meclis Başkan Vekili ve deneyimli siyasetçi Simon Mdivani'nin, Gürcistan'ın Ankara büyükelçisi olarak atanmasının ardından beraberindeki heyetle trenle Ankara'ya geldiğini aktaran Janjgava, Gürcü heyetiyle beraber TBMM bünyesinde oluşturulan ilk hükümetin Hariciye Vekili Bekir Sami'nin de Gürcistan'dan Türkiye'ye seyahat ettiğini belirtti.

Gürcü misyonunun açılmasının 100'üncü yıl dönümü

Gürcü heyetinin Ankara'ya yaptığı seyahatin bazı önemli anlarının milli mücadele dönemi yazarlarından Halide Edip Adıvar'ın anılarında ve "Türk'ün Ateşle İmtihanı" romanında da yer aldığına dikkati çeken Janjgava, Adıvar'ın 1921'in Ocak ayında Eskişehir'de bir otelde Mdivani ile karşılaştığını söyledi.

Janjgava, o zamanki Gürcistan Ankara Diplomatik Misyonunun, şehrin dışında kalan Cebeci semtinde açıldığını kaydetti.

Mdivani'nin, Ankara'ya gelişinden çok kısa zaman sonra 8 Şubat 1921'de, Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti adına TBMM Reisi Mustafa Kemal Atatürk'e güven mektubunu sunduğunu belirten Janjgava, "Bu olay, TBMM Başkanı'na ilk güven mektubu sunan yabancı elçinin Gürcistan temsilcisi olması bakımından fevkalade önem taşımaktadır. Mdivani de bütün yaşamı boyunca yeni Türkiye'nin hürriyetini tebrik eden ilk elçi olmaktan gurur duymuştur." ifadesini kullandı.

Janjgava, güven mektubu sunma töreninin birçok gazetede yer aldığına, Anadolu Ajansının 9 Şubat sayısında da söz konusu seremoni hakkında bir yazı bulunduğuna dikkati çekti.

Güven mektubunu sunduktan sonra, Mdivani ile Atatürk'ün birkaç kez daha görüştüğüne işaret eden Janjgava, Atatürk'ün bir saygı göstergesi olarak Gürcistan Ankara Temsilciliğini iki kez ziyaret etmesinin önem taşıdığını kaydederek, "Bu durum, her iki tarafın iyi komşuluk ilişkilerinin derinleştirilmesine verdiği önemi bir kez daha vurgulamaktadır." açıklamasında bulundu.

Janjgava, Gürcistan'ın Sovyet Rusya tarafından işgalinden sonra, Mdivani'nin bir süreliğine Ankara'da kaldığı, daha sonra İstanbul üzerinden Fransa'ya göç ettiği ve orada vefat ettiği bilgisini paylaştı.

Gürcistan'ın Ankara'da misyon açma kararının Türkiye'nin Tiflis'te büyükelçilik açma kararının ardından birlikte alındığına dikkati çeken Janjgava, TBMM'nin 22 Ekim 1920 tarihli kararı ve Mustafa Kemal'in 13 Kasım 1920 tarihli talimatıyla Atatürk'ün en yakın çevresinden biri ve silah arkadaşı olan Albay Kazım Dirik'in Tiflis'te "Ankara Hükümetinin Fevkalade Mümessilliğine" atandığını aktardı.

Türkiye, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini her daim destekledi"

Janjgava "Ankara'da Gürcistan'ın ilk diplomatik temsilciliğinin açılması ve 8 Şubat 1921 tarihinde Gürcü elçi tarafından Türkiye Hükümeti'nin Reisi'ne güven mektubunun sunulmasının 100'üncü yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti'nde büyükelçi olarak Gürcistan'ı temsil etme şerefine nail olduğum için onur duymaktayım." dedi.

Geçen 100 yılda Gürcistan ve Türkiye arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin yepyeni boyutlar kazanmasının sevindirici olduğuna dikkati çeken Janjgava, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Dost ve stratejik ortağımız olan Türkiye, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü, egemenliğini, ayrıca Avrupa-Atlantik kurumları ile bütünleşme çabalarını tüm uluslararası platformlarda her daim desteklemektedir. Son dönemlerde, her iki ülkenin ortak gayretleriyle, enerji, ekonomi, ticaret, kültür, eğitim gibi birçok alanda sayısız dev proje gerçekleştirildi veya şu an hayata geçirilme aşamasındadır. Bunun yanı sıra Gürcistan-Türkiye arasında mevcut olan yakın ilişkiler, 2016'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin kurulmasıyla daha da ileri seviyeye taşınmıştır. Bugün, iyi komşuluk ve stratejik ilişkilerinin güçlendirilmesi için her iki ülke tarafından ciddi bir irade sergilenmekte ve üstün çaba sarf edilmektedir."

Janjgava, bu vesileyle, şahsı ve ülkesi adına dost ve stratejik ortak Türkiye'ye göstermiş olduğu desteklerden dolayı minnettarlığını bir kez daha belirtmek istediğini ifade etti.

Türkiye'nin, Gürcistan diplomatik misyonun Ankara'da ilk olarak faaliyete geçmesinin 70'inci yılında, Gürcistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunun altını çizen Janjgava, 21 Mayıs 1992'de Gürcistan ve Türkiye arasında diplomatik ilişkiler kurulduğunu belirtti.

Janjgava, 30 Temmuz 1992'de iki ülke arasında Dostluk, İşbirliği ve İyi komşuluk İlişkilerine Dair Sözleşme imzalandığını hatırlattı.

"Kovid-19'la mücadele sürecinde Türkiye'ye desteklerinden ötürü teşekkür ederim"

Büyükelçi Janjgava "Bu fırsattan yararlanarak, Türkiye Cumhuriyetine seslenip, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı olan mücadelemiz sürecinde desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkürlerimi sunmak isterim." dedi.

Yakın zamanda Gürcistan’a giriş izni verilen ülkeler kapsamına Türkiye'nin dahil edildiğini bildiren Janjgava, bu kararın da iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık ve iyi komşuluk temellerine dayandığını bir kez daha gösterdiğini kaydetti.