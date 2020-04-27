Gurur Tablomuz

İsveç’te Covid-19 teşhisi konulmasına rağmen hastaneye yatırılmayan ve evinde ölüme terk edilen vatandaşımız Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi.

Yaşanılan süreci takip ederken duygulanmamak elde değil. Bu bizim gurur tablomuzdur.

Birçok alanda örnek gösterilen Avrupa ülkeleri konu insanlık olunca her zamanki gibi bunun dışında kalmıştır.

Avrupa yine gerçek yüzünü göstermiştir.

Sağlık alanında ülkemiz kadar hassas davranmadığı görülmüştür.

Bu gurur tablosu Covid-19 konusuna diğer ülkelerden daha hassas davrandığımızın kanıtıdır. Bu tablo dünyaya insanlık dersi vermiştir. Kim ne derse desin, sosyal devlet anlayışı burada apaçık görülmüştür.

Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımız yanlarında devletinin olduğunu, onları umursadığını biliyor.

Umarım bu haberi yurt dışından getirilen ve tedbir için yurtlara yatırıldığın da ülkemize küfür ve hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları yapan vatandaşlarda izlemiştir. Kendilerinin tabiri caizse tuzu kuru oldukları için bol keseden atıp tutuyorlardı. Avrupa’dan geldikleri için ülkemiz ile dalga geçip şehirlerimizi küçümsüyorlardı. Şimdi belki anlamışlardır, neyin ne olduğunu. Boşuna dememiş atalarımız, bülbülü altın kafese koymuşlar ah vatanım demiş.

