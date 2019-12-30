Güzel şeyler de oluyor

Yeni yıla sayılı günler kala güzel şeyler yaşıyoruz. Cuma günü yerli otomobilin tanıtımı yapıldı, herkeste bir heyecan, bir merak vardı. Heyecanlandığımıza da değdi. Muazzam bir tasarıma sahip yerli otomobil. Hem SUV modeli hem sedan modeli oldukça şık ve modern duruyor. Açıkçası alanındaki rakipleri ile çok rahat yarışır. Otomobili Pininfarina tasarlamış. Bu firmanın İtalyan menşeili olması bazı kesimler tarafından eleştiri aldı lakin bana sorarsanız çok gereksiz bir eleştiri. Tasarımcı firmanın İtalyan olması otomobilin yerli ve milliğinden bir şey götürmez, götürmüyor da çünkü birçok dev otomobil firmaları tasarımlarını başka ülkelerdeki firmalara yaptırıyor. Bu gereksiz yıpratmaya aldırmayın. Çok başarılı bir iş ortaya koymuşlar. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, ülkemize hayırlı olsun.

Wikipedia

Yeni yıla sayılı günler kala güzel şeyler yaşıyoruz dedim ya bunlardan bir tanesi de Anayasa Mahkemesi’nin Wikipedia kararı. AYM Wikipedia erişiminin engellenmesini hak ihlali saydı. 27 Nisan 2017 yılından itibaren kapalı olan özgür ansiklopedi nihayet erişime açılacak. İnternet çağının zirvesini yaşadığımız şu günlerde böyle bir sitenin kapalı olması ülkemiz açısından utanç verici bir durumda. Neyse ki artık Wikipedia’sı kapalı ülke vatandaşları olmaktan çıkacağız.

