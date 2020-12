Hacettepe'nin yerli aşısında çalışmalar başarıyla sürüyor

Türkiye'de koronavirüs aşısı geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü 13 merkezden biri olan Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü'nde, yerli koronavirüs aşısında hayvan deneyleri aşamasına gelindi.

Türkiye'de koronavirüs aşısı üzerine çalışma yapılan 13 merkezden biri olan Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü'nde yürütülen çalışmalar başarıyla devam ediyor. Haziran ayında başlayan yerli koronavirüs aşısında hayvan deneyleri aşamasına gelindi. Doç. Dr. Sezer Okay, DHA'ya yaptığı açıklamasında, Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü olarak Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) desteklediği Covid-19 aşısı geliştirme projelerinin olduğunu anımsattı. Çalışmalara haziran ayında başladıklarını belirten Okay, kısa zamanda uzun yol aldıklarını söyledi. Geliştirdikleri aşının protein temelli olduğunu ve alt birim aşı çeşidine girdiğini ifade eden Okay, "Güvenlilik açısından da güvenli bir aşı çeşididir. Virüse ait küçük proteinleri biz kimyasal olarak sentezleyip, bunu aşı formülasyonu haline getiriyoruz. Şu ana kadar yaptıkları çalışmalarda virüsün spike proteinine ait mutasyona uğramayan bölgeleri belirledik. Bu bölgelere ait peptitleri kimyasal olarak sentezledik. Daha sonra bu peptitlerin laboratuvar ortamında herhangi bir soruna yol açıp açmayacağını belirledik. Peptitlerimiz bütün testleri başarıyla geçti. Daha sonraki aşamada da çeşitli adjuvanlar (koruyucu) ekleyerek bu peptitlerimizi aşı formülasyonu haline getirdik. Sonuç olarak adjuvan eklediğimiz aşı formülasyonlarımızı laboratuvar ortamında test ettik. Bunlarda başarılı bulundu" diye konuştu.

'2021 YILI BİTMEDEN YERLİ VE MİLLİ AŞIMIZI ORTAYA KOYMUŞ OLACAĞIZ'

Doç. Dr. Okay, şu an ellerinde 9 farklı içeriğe sahip Covid-19 aşısı bulunduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Şu an bu aşılarımızı hayvanlar üzerinde test etmekteyiz. Hayvanlar üzerinde hem herhangi bir yan etkiye neden olup olmadığına dair güvenlik testlerini gerçekleştiriyoruz hem de bu aşının koruyuculuğu var mı bu testleri gerçekleştiriyoruz. Bu da faz öncesi deneylerin son basamağını oluşturuyor. Yerli aşımızda çalışmalarımız başarılı ilerliyor. Aşımızı 2 hafta arayla 2 doz olarak planladık. 2'nci doz aşıyı da yaptık. Önümüzdeki hafta aşılama süreci tamamlanacak. Yerli aşımızda şu ana kadar hayvanlar üzerinde herhangi bir problemle karşılaşmadık, hayvanlara bir olumsuz etkisini görmedik. Önümüzdeki hafta aşı yaptığımız hayvanlardan örnekler alınacak ve bu örneklerde de aşının etkin olup olmadığını belirlemiş olacağız. Biz de yerli aşımızda 2021 yılının ilk yarısında insan denemelerine geçmeyi planlıyoruz. Her şey yolunda giderse ve başarılı olursak, 2021 yılı bitmeden yerli ve milli aşımızı ortaya koymuş olacağız."