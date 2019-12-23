Hafta Sonu Notları

Vekil dayanışması

TBMM Parlamenter Futbol Takımı, Meclis’in kuruluşunun 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek futbol turnuvasının hazırlıklarına başladı. İktidar ve muhalefet milletvekilleri aynı takımda buluştu. Vekillerin birçoğu birlik ve beraberlik mesajı verdi. Tam da istediğimiz görüntüler ortaya çıktı. Siyasi rekabet illaki olacak ama sınırları aşmadan, saygı çerçevesinde olacak. Bunun içinde bu tarz etkinliklere ihtiyaç var. Vekiller siyasetini yapsınlar, rekabet ortamını oluştursunlar lakin bu dayanışmadan da geri durmasınlar.

Porsiyon çıkmazı

Gaziantep'te obezite oranının diğer şehirlere oranla fazla olması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, kentteki lokantaların porsiyon miktarını düşürmelerini konuşurken, işletmeciler ve kent halkı ise öneriye sıcak bakmadı. Bu haberi okuduğumda keşke meclisteki sorunlarımız sadece bu tarz konular olsa diye içimden geçmedi değil. İsviçre’de meclis tartışacak gündem olmadığı için dönem dönem kapılarını kapatıyor. Sorunsuz ülke olarak biliniyor. İnsan düşünmeden edemiyor, belki bir gün bizde de gündem olmadığı için meclis bir günlüğüne de olsa kapanır mı? Kim bilir belki ileride bir gün bizde de en büyük sorun bu porsiyonların büyüklüğü olur.

Kanal İstanbul

Kanal İstanbul Projesi doğal olarak herkesin diline pelesenk olmuş durumda. Sadece siyasilerin, gazetecilerin, uzmanların değil halkın da dilinde. Sokağa çıktığınızda herkes birbirinin bu konu hakkındaki görüşünü soruyor. Çünkü herkes konuyu merak ediyor. Getirisi mi fazla götürüsü mü fazla? Kimi meseleye siyasi bakıyor, kimi ekonomik. Ben bu konununun siyaset üstü olduğunu düşünüyorum. Buna alanında uzman kişilerin karar vermesi gerekli.

Uzmanlardan kurulu bir grup oluşturulmalı ve halka bu proje çok iyi anlatılmalı. Yapıldığında bize ne kazandıracak? Olası riskler nelerdir? Maliyeti nedir? Gibi halkın kafasında oluşan sorulara çok iyi cevap verilmeli. Ortaya çıkacak rapor ve sonuçlara göre de hareket edilmeli.

