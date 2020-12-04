İSTANBUL'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Erkenden alışverişini yapan vatandaşların birçoğu 56 saatlik kısıtlanın başlamasıyla evlerine çekildi.

Koronavirüsle mücadelede alınan yeni tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı. 56 saat sürecek olan kısıtlama pazartesi 05.00'da sona erecek. İki gün boyunca sürecek kısıtlama öncesi vatandaşların birçoğu erkenden alışverişlerini yaparak evlerine çekildi.

Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstiklal Caddesi de sessizliğe büründü. Vatandaşlar kısıtlamanın başlamasıyla birlikte evlerine gitmek için yola çıkarken, cadde polis ve zabıta ekipleri ile turistlere kaldı.