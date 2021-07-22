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Haji Wright, Antalyaspor’da

Fraport Tav Antalyaspor, ABD’li futbolcu Haji Wright ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.
Haji Wright, Antalyaspor’da

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirilen törene, Fraport TAV Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sabri Gülel katıldı. Haji Wright, kendisini kırmızı beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imzayı attı. Törende konuşan Başkan Vekili Sabri Gülel, güzel bir bayram gününde FTA Antalyaspor için bir imza töreninde daha bir araya gelindiğini belirterek, “Türkiye özel bir ülke ve Antalya'mız Türkiye’nin, Antalyaspor'umuz da Süper Lig’in gözbebeği. Biz FTA Antalyaspor yönetimi olarak özel bir çalışma sergiliyoruz. Taraftarlarımız transferde geciktiğimizi düşünebilir ama ince eleyip sık dokuyan bir futbol şubemiz ve onlara da destek veren bir yönetimimiz var. Yeni santrforumuz aramıza Danimarka’dan katıldı. Satın alma opsiyonlu 1 yıllık bir kiralama sürecimiz var” dedi.

"HAJI, ANTALYA’DA BAŞARILI OLACAK"

23 yaşındaki futbolcuyu uzun zamandır takip ettiklerinin altını çizen Sabri Gülel, “Hem genç hem güçlü, hem de her takım için özel bir futbol yeteneğine sahip. Umuyorum ki güzel Antalya’mızı sevecek ve burada ayrılmak istemeyecek. Bu sezon çok başarılı olacak. Kendi kulübünde geçen sene 13 gol attı. Ben burada daha fazlasını bekliyorum. Kendisine aramıza hoş geldin diyorum” diye konuştu.

HAJI WRIGHT: BURADA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM

ABD’li futbolcu da henüz yeterince Türkçe kelime öğrenememiş olsa bile Antalya’da olmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti. Wright, “Transferimi gerçekleştiren ve bana bu fırsatı veren, başkanımız, yönetimimiz, Aytaç Altay ve kulüpte görev yapan herkese sıcak karşılamaları için çok teşekkür ediyorum. Antalyaspor’da olmaktan dolayı çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından resmi sözleşmeye imza atıldı ve Haji Wright Antalyaspor ile birlikte Afyon kampına hareket etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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