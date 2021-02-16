Hakem Heyeti'nden yeni bir 'İADE' kararı

Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminin ikinci yarı yılında vermedikleri yemek hizmetinin ücretini iade etmeyen özel okullar aleyhine “yargı” kararları gelmeye başladı.

Korana virüs nedeniyle yüzyüze eğitime geçtiğimiz yıl, Mart ayından itibaren ara verilmişti. Bu dönemin başında bir ara açıldı ama uzun sürmedi, vakalar artışa geçtiği için yeniden online eğitime geçildi.

Bu süreç çocuklarını özel okula gönderen aileleri ekstra mağdur etti.

Çocukları, yüzyüze eğitim alamadılar ama onlar eğitim ücretlerini tam ödemekle karşı karşıya bırakıldılar.

Çocukları, yemek hizmeti alamadı ama onlar yemek ücretlerini tam ödemekle karşı karşıya bırakıldılar.

Çocukları, servis hizmeti almadı ama onlar servis ücretlerini tam ödemekle karşı karşıya bırakıldılar.

Bu tüm aileler için geçerli olmadı tabi. Kimi okullar hakkaniyetli davranıp, “vermediğimiz hizmetin ücretini alamayız” diyerek, yemek ücretlerini iade ettiler. Hatta kimileri “online ile yüzyüze eğitimin maliyeti de bir değil” deyip, eğitim ücretinde de iadelerde bulundular.

Ama diğerleri, bu haksızlığı nasıl içlerine sindirdiler ise artık, vermedikleri hizmetlerin ücretlerini iade etmeyip, afiyetle yediler.

Bu gücü elbette Milli Eğitim Bakanlığı’ndan aldılar.

Maalesef Bakanlık, “verilmeyen hizmetin ücreti olamaz” gerçeğine rağmen net bir karar almayıp, hakkın iadesini özel okulların keyfine bırakmıştı.

Onlar da dediğim gibi kimi gerçekten iadede bulundu, kimi göstermelik iade yaptı, kimi buna hiç yanaşmadı.

Sonuç?

Haksızlık “yargı”dan dönmeye başladı.

Bu aralar Tüketici Hakem Heyetleri’nden birbiri ardına “iade” kararları geliyor.

Geçen yıl edilmeyen iadeler için ailelerin Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında ilgili Tüketici Hakem Heyeti’ne yaptığı başvurular, birer bire sonuçlanıyor.

Son örnek İzmir’den geldi.

İzmir Tüketici Hakem Heyeti, pandemi nedeniyle özel okul ücreti nin veliye kısmen iadesine karar verdi.

Dikkat buyurun:

Yemek ücreti iadesinin bir adım üstünde bir karar bu.

Daha önce Tüketici Hakem Heyetleri’nden yemek ve servis ücretlerinin iadesi yönünde çok sayıda karar çıkmıştı. Bu karar, bunlara bir yeni karar olarak eklenmekle birlikte, aynı zamanda “eğitim ücretinde iade” de içeriyor.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan’ın sözkonusu karar hakkında verdiği bilgiye göre;

Kentte çocuğu özel okula devam eden İ.A., 2019-2020 eğitim öğretim döneminde okulla … lira bedelli eğitim sözleşmesi imzaladığı ancak salgın nedeniyle belirtilen şartlarda hizmet alamadığı şikayetiyle İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu.

Heyet, tarafların savunmasını aldıktan sonra, başvuru sahibinin talebinin kısmen kabulüne ve 4 bin 369 lira 62 kuruşun iadesine karar verdi.

Heyet, salgın nedeniyle eğitimin 60 gün süreyle uzaktan verilebildiğini saptadı ve “4 bin 369 lira 62 kuruş iade”yi buna göre hesaplama yaparak buldu.

Salgın nedeniyle eğitim hizmetleri yönünden kısmı ifa imkansızlığı bulunduğunu ve maliyette yüzde 36,71 azalma olduğunu belirleyen Heyet, 60 günlük eğitim hizmetine tekabül eden miktarın iadesine karar vermiş oldu.

İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, bu kararıyla tüketicinin mağduriyeti kısmen de olsa gidermiş oldu.

Yeni bir iade kararı ve bu da yeni bir emsal…

Pekçok masraftan tasarruf sağlamalarına, personelleri için Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanmalarına rağmen, özellikle vermedikleri yemek hizmetinin ücretini iade etmeyen özel okullar, bunu fazlasıyla hak etmişti.

Tüketici Hakem Heyetlerinden aynı yönde kararlar çıkmaya devam edecek, haksızlıklar kısmen de olsa giderilmiş olacaktır.

