Hakları Ödenmez

Sevgiyle, sabırla ve tüm zorluklara rağmen mesleklerini yapmaktan vazgeçmeyen, "şanlı bayrağın dalgalandığı her yer bize vatandır" diyerek her şart ve koşulda yarınlarımızı yetiştirme gayretinde olan

fedakar öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.

Hayatınızda büyük emekleri ve izleri olan çok değerli öğretmenlerinizin yarının büyükleri üzerindeki hakları büyük.

Başta en güzel öğretmen Hz.Muhammed, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin bu güzel gününü bir kez daha kutluyorum.

Ben bu yazımda çocuklarımızın ilk öğretmenleri olan annelerimize de değinmek istiyorum.

Malum öğretmenlik sadece üniversiteyi bitirip olunmuyor!

Çocuklarımızın ilk öğretmenleri annelerdir. Annelerin psikolojik ve gelişimsel yeterlilikleri gelecek nesilleri yetiştirmek adına çok önemlidir. Bu öneminin bilincinde olarak anneler kendini çocuk gelişimi adına geliştirmesi gerekmektedir.

Bu konu hakkında daha fazla bilinçlenmek için pedagojik içerikli kitaplar okuyarak çocuklarını bu yönde en donanımlı en güzel olarak yetiştirmeyi amaçlamalıdır.

Bilgi çağında bu farkındalığın olması çok önemlidir ardından evdeki ilk gelişiminden sonra çocuklar için okul öncesi eğitim eğitim de çok önemlidir. 7 yaş çocuk uzmanlara göre çok geç olmaktadır, 4 yaş önemlidir okul öncesi eğitim çocukların kaba motor, ince motor, sosyal bilişsel ve gelişimsel psikolojisi için ayrıca önem arz etmektedir. Bu noktada okul öncesi eğitim ülkemizde yaygınlaşmaktadır.

Hatta Ankara'dan örnek vermemiz gerekirse Pursaklar'da Nezaket Okulları açılmıştır ve bu Nezaket Okulları'nda çocuklara etkinlikler yaptırılmak da gelişimine katkı sağlayacak oyunlar oynatılmaktadır.

Bu oyunlar çocuğun gelişimine önemli katkılar sağlıyor bu sayede çocuklar sosyalleşiyor ve kalem tutmayı yazmayı boya yapmayı öğreniyor. Bu da İlkokul 1. sınıfa geldiğinde zorlanmayı ortadan kaldırıyor, çocuklar okul ortamına daha çabuk adapte olabiliyor ve öğrenmeleri daha hızlı gerçekleşiyor.

Şimdiki dönemimizde sadece çalışan annelerin değil ev hanımı annelerin de isteyerek çocuklarını kreşlere gündüz bakım evlerine gönderdiklerini görüyoruz. Aslında buradan da toplumumuzun ne kadar bilinçlendiğini görebiliyoruz. Bu da ülkemiz adına gelecek nesillerin daha zeka düzeyi yüksek daha farkında daha başarılı bireyler olacağı konusunda bizlere ümit vermektedir.

Öğretmenlerimizin yetkinlik seviyesi bunu belirlemektedir. Öğretmenlerimizin bu mesleği iş olarak değil insan yetiştirmek olarak baktığı zaman bunun meyvelerini ileriki zamanlarda çok güzel alabileceği, uzman çocuk eğitiminde anne ve ilk öğretmenin önemini sürekli vurgulamaktadır.

Öğretmenler sadece öğretim değil aynı zamanda eğitim de vermektedir. Bu da gelecek bireyleri oluşturmaktadır öğretmenlerimiz her bireye özel olarak bakarak yetiştirdiğinde farkı görebilmekteyiz.

Bugünlere geldik ve bugünden sonra da bu şekilde kendimizi daha da geliştirerek ilerleyeceğiz. Bu pandemi sürecinde en güzel şekilde uzaktan da olsa eğitim vermeye çalışan tüm emektar öğretmenlerimize minnet duygularımızı iletiyor başarılarının devamını diliyorum.