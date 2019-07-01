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Hamamarkası'na Tokat Konağı açıldı

Altındağ’ın tarihi semtlerinden biri olan Hamamarkası’na BAŞTEK tarafından Tokat’ın kültürel değerlerini tanıtmak için ‘Tokat Konağı’ adında bir kültür merkezi hizmete açıldı.  
Hamamarkası'na Tokat Konağı açıldı

Altındağ’ın tarihi semtlerinden biri olan Hamamarkası’na BAŞTEK tarafından Tokat’ın kültürel değerlerini tanıtmak için ‘Tokat Konağı’ adında bir kültür merkezi hizmete açıldı.  

Başkent Tokatlılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği (BAŞTEK) Tokat’ın kültürünü ve yemeklerini tanıtmak için Altındağ’ın tarihi Hamamarkası semtinde Tokat Konağı’nı hizmete açtı. Önceki gün yapılan açılışa çok sayıda davetli katıldı. Açılış öncesi davetlilere Tokat’a özgü tatlardan olan ‘keşkek’ ve ‘bat’ ikram edildi. 

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TOKAT KÜLTÜRÜ TANITILACAK 

Dernek Başkanı Prof. Dr. Yaşar Özgök, açılışta yaptığı konuşmada Tokat Konağı’nın dernek merkezi olarak da kullanılacağını belirtti. Ankara’nın tarihi ve turistik noktalarından birinde yer alan konakta Tokat’ın yöresel lezzetleri ile el sanatlarının tanıtılacağı bir mekan haline getirildiğini kaydeden Başkan Özgök, konakta çeşitli kurslar verileceğini ve birçok sanatkarın burada misafir edileceğini de açıkladı.  

Özgök, bu merkezde İngiliz kraliyet ailesinin aşçılarından biri olan Tokat doğumlu Şef Hüseyin Özer tarafından Tokat’ın yöresel lezzetleri ve yemek kültürü ile adabı muaşeret üzerine kurslar verileceğini de duyurdu.

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HAYALDİ GERÇEK OLDU

Başkan Özgök, “Burada bir Tokat Konağı kurmak bizim hayalimizdi. Belki gelecekte bir Tokat müzesini burada açmak bizim hayalimizdi. Ben her zaman bir Amasya evi görürdüm kıskanırdım, bir Kayseri mutfağı görürdüm kıskanırdım. Tokat ile ilgili bir şey göremeyince çok üzülürdüm” dedi. 

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TOKAT BİR MOZAİKTİR 

Konuşmasında Tokat’ın bir mozaik olduğuna da değinen Başkan Özgök, “Tokat çok önemli, Tokat bir mozaik, burada siyasetin yeri yok. Burada her türden, her inançtan insan içimizde olacak dedik. Biz geçmişte Tokat için çalışan herkesi takdir ediyoruz. Çünkü herkes Tokat için çalıştı, ama bir şeylerin toplanıp çorba yapılması gerekiyordu, herhalde bu çorbayı da yine tüm STK’larımız ile beraber yapacağız. Bura da bizim örneğimiz olacak” diye konuştu.

OSMAN AKDOĞAN/HABERVAKTİM-

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