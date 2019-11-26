Hamamönü Sarıkadın Sokak’taki otoparka vatandaşlardan tepki

Hamamönü Sarıkadın Sokak’ta yer alan özel bir otoparkın, çevre yaya yolları ve dükkân önlerini de işgal etmesi yolda yürünmesini imkânsız kılıyor. Vatandaşlar ilgili belediyeden çözüm talep ediyor.

Gün içerisinde yüzlerce kişinin ziyaret ettiği tarihi Altındağ Hacettepe Mahallesi’nde yer alan özel bir otoparkın yaya yollarına ve dükkân önlerine araç park etmesi ziyaretçilerin tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar otopark görevlilerinin otoparkın kapasitesinden fazla araç aldığını, bu yüzden de yaya yollarına araç park etmek zorunda kaldıklarını iddia ederek, ilgili belediyeden soruna el atmasını talep ediyor.

ESNAFTA TEPKİLİ

Ankara’nın en gözde semtlerinden birisi olan tarihi Hamamönü’nde özel bir otoparkın kapasitesinden fazla araç alarak, araçları yaya yollarına ve çevrede bulunan dükkân önlerine çekmesi objektiflerimize böyle yansıdı. Durumdan rahatsız olduklarını belirten çevre esnafı ise tepkilerini şöyle dile getirdi, “Gün içerisinde bu bölge binlerce insanın ziyaretine ev sahipliği yapıyor. Hem tarihi bir bölge hem de hastaneler bölgesi olması bakımından, ziyaretçi yoğunluğu yüksek olan bir bölge.”

YOL ORTASINDA YÜRÜYORLAR

“İnsanlar bu araçlar yüzünden yolun ortasında yürümek zorunda kalıyor. Aynı zamanda adım başı park edilen düzensiz araçlar görüntü kirliliğine neden oluyor. Otopark görevlilerinin daha hassas davranmasını ve yayalara saygı göstermesini istiyoruz.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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