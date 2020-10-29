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Hamas: Twitter, Filistinli birçok aktiviste ait hesabı kapatıyor

Twitter yönetiminin, gerçeklerin gözden uzak tutulması için Filistinli aktivistlere ait birçok hesabı kapattığı belirtildi.
Hamas: Twitter, Filistinli birçok aktiviste ait hesabı kapatıyor

Gazze Şeridi'ndeki Filistin'deki İslami direniş örgütü Hamas Hareketi Uluslararası İlişkiler Konseyi Başkanı Basim Naim, yaptığı yazılı açıklamada, "Twitter yönetimi, aralarında İngilizce hesabım da olmak üzere çok sayıda Filistinli aktivistin hesabını kapattı." ifadesini kullandı. 

Filistin söyleminin gündeme gelmemesi ve gerçeklerin gözden uzak tutulmasının hedeflendiğini belirten Naim, Twitter'ın da yıllar önce Facebook'un uyguladığı siyasetin aynısını uyguladığına dikkati çekti.

Naim şunları kaydetti:

"Adil davamızı savunmaya devam edeceğiz. Hiç kimse sesimizi kesemez. Mesajlarımızı ulaştıracağımız uygun araçlar bulacağız. Twitter yönetimi objektif davranmalı ve herhangi bir tarafın baskılarına razı gelmemelidir. Dostlarımız ve Filistin davasının destekçileri, sosyal paylaşım sitelerine ve özellikle Twitter'a tarafsızlığı ve objektifliği korumaları ve özellikle İsrail'in olmak üzere hiçbir kesimin baskılarına boyun eğmemeleri için bu platformlara bütün baskı çeşitlerini uygulamalıdırlar."

Son dönemde WhatsApp uygulamasının yanı sıra Facebook ve Twitter yönetimleri de Filistinli aktivist ve basın mensuplarına ait onlarca hesabı kapatmıştı.

İsrail Adalet Bakanlığı 2018'de, Facebook yönetiminin 2017'de İsrail'in sosyal paylaşım sitesindeki Filistin içeriklerini kaldırma, yasaklama ve veri sağlama taleplerinin yaklaşık yüzde 85'ine yanıt verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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