Hangi Tarikat, Hangi Tasavvuf?

Son günlerde ortaya çıkan haberlerle yine milletimizin büyük bir kısmının şüpheye düşmüş olduğu bir konu var; Tarikat.

Yakın zamanda, kendini Uşşaki bir de üstüne Şeyh sanan zerzevatın birinin, kız çocuğunu taciz etmesi gündeme düştü. Çoğu haberde şahsın kendisi değil tarikat ve onun üzerinden İslâmiyet hedef alındı.

Ara ara gündeme düşen bu tip taciz, tecavüz veyahut pis işler yapanların en ufak tarikat-cemaat ilişkisi bulunduğunda suç o şahsa değil tarikatı hak da olsa batıl da olsa önce tarikatına sonra İslâmiyet’e yıkılıyor.

Peki, bunca yıldır İmam-ı Gazalilerin, İmam-ı Rabbanilerin, Şah-ı Nakşibendilerin, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kol kol bugüne kadar devam ettirdiği o pak, temiz tarikat nere? Bugün bu haberlerle milletimizi imandan İslam’dan tiksindirmeye çalışan sapık tarikatlar nerede?

Temiz olanı, Hak olanı nerden anlayacağız diyorsunuz. Tasavvuf güzel ahlaktır, ihlâstır, istikamettir. Şeriatsız Tasavvuf olmaz. Şeriattan asla taviz vermeden değerlendirerek, sünnet ehli olup olmadığına bakarak, Allah’ın şeriatına karşı söz ve hareketlerde bulunmayan, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in sünnetine sımsıkı sarılan tarikatlar haktır.

Bugün zaten bu sapıklıkla gündeme gelenleri daha gündeme gelmeden önce ehli sünnet alimlerimiz ifşa edip, uyarıyor. Bizler her zaman sünnet ehlini takip edelim ki sapıkların, sapkınların kafasına göre kurmuş olduğu sapkın batıl tarikat ve sahte şeyhlerin şerlerinden sakınalım.

Şimdi bana kim diyebilir ki bu Fatih Nurullah denen defalarca daha önce kendisi sünnet ehli değildir, sahte şeyhtir, sapıktır dediğimiz adam ile alnı ak, başı dik onlarca Tasavvuf Tarikat şeyhi birdir?

Polislerimizden, askerlerimizden, devlet kurumlarımızdan yanlış işler yapan insanlar çıktığında o kurumlar suçlanıyor mu? Pek tabii hayır. Fakat zaten sapkın olduğu ehli sünnet insanlar arasında da bilinen ve uyarılan birisi suçüstü yakalandığında, daha önce bu adam sapıktır diye uyaran ehli sünnet tarikat ehli insanlar da sapık olmakla suçlanıyor!

İşte biz burada art niyet ararız. İslâm’a saldırmak için gözü dönmüşçesine irdeleyip de hak olan tarikatlarda sapkınlık bulamayan köpekler, anca sahte ve batıl tarikat-şeyh (!) üzerinden temiz olan ehli sünnet camiayı da suçlayarak İslâmiyeti yıpratmaya çalışıyor!

Bu millet bu oyunu yutmaz! Ölçümüz, Kur’an-ı Kerim ve Sünnettir. Buna uymayan babamızın oğlu da olsa hak değildir.

Ne ilmi-icazeti olmadan Allah rızası maksatlı değil rant-çıkar amaçlı ortada dolanan zerzevat sahte tarikatların sahte şeyhlerine! Ne de bu sapkın kanı bozuklar üzerinden, hak olan Tasavvuf ve Tarikatı onun üzerinden yüce dinimizi İslâm’ı tahrif etmek isteyenlere fırsat vereceğiz!

Selametle