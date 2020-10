Harput Kalesi'ndeki kazılarda 7 yılda 110 bin obje bulundu

ELAZIĞ'daki Harput Kalesi'nde 7 yıldır süren kazı çalışmalarında 110 binden fazla tarihi obje bulduklarını söyleyen Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, "Koronavirüs salgını nedeniyle arkeolojik kazı yapılmadı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Geçici Miras Listesi'ne 2018'de alınan ve Urartular, Hurriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ile Osmanlı gibi medeniyetlerden kalma tarihi yapılarıyla açık hava müzesini andıran Harput'ta, kazı çalışmalarının birinci aşaması tamamlandı. Harput Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi için başlatılan çalışmaların sürdüğünü anlatan Kazı Başkanı, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, Osmanlı Mahallesi ve Urartu sunağının restorasyon projesinin tamamlandığını söyledi.

'İNSAN YAŞAMINA AİT HER TÜRLÜ OBJEYE RASTLADIK'

Harput Kalesi'nin askeri bir alan olması nedeniyle silahlar, ok uçları, mancınık taşları, sapan taşları, askeri üniformalar, aparatlar gibi çok sayıda eser bulduklarını anlatan Aytaç, "Koronavirüs dolayısıyla arkeolojik kazı yapılmadı. Ancak sahada diğer faaliyetlerimizi sürdürdük. Kazı çalışmalarının 7'nci yılında sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 110 binin üzerinde tarihi obje çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız, valiliğimiz, Fırat Üniversitesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi'nin destekleriyle çalışmaları devam ettiriyoruz. Bu sene ekibimize Türk Tarih Kurumu da bir projeyle destek verdi. Harput Kalesi içindeki Osmanlı Mahallesi ve Urartu sunağının restorasyon projesi tamamlandı. İnşallah bunları 2021 yılında bütün kurumların destekleri ile beraber turizme kazandırmak için uygulamaya başlayacağız. Elde edilen buluntuların sınıflamaları çok geniş, insan yaşamına ait her türlü objeye rastladık. Özellikle askeri bir alan olması itibarıyla silahlar, ok uçları, mancınık taşları, sapan taşları, askeri üniformalar, aparatlar gibi çok eser elde edildi. Bir yandan tıp aletleri ile ilgili bazı buluntular da elde ettik. Çeşitli dönemlere ait buluntular ile ilgili metal süsleme, seramik ve cam eserler elde edildi. Şimdiye kadar 13 makale yayınladık. 3 ciltli kitapları bitirme noktasına gelindi. Elde edilen verilere bağlı olarak arşiv çalışmalarını gerçekleştirdik" dedi.