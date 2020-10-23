  • BIST 1.189
  • Altın 485,910
  • Dolar 7,9464
  • Euro 9,4024
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 21 °C
»

Harput Kalesi'ndeki kazılarda 7 yılda 110 bin obje bulundu

ELAZIĞ'daki Harput Kalesi'nde 7 yıldır süren kazı çalışmalarında 110 binden fazla tarihi obje bulduklarını söyleyen Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, "Koronavirüs salgını nedeniyle arkeolojik kazı yapılmadı.
Harput Kalesi'ndeki kazılarda 7 yılda 110 bin obje bulundu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Geçici Miras Listesi'ne 2018'de alınan ve Urartular, Hurriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ile Osmanlı gibi medeniyetlerden kalma tarihi yapılarıyla açık hava müzesini andıran Harput'ta, kazı çalışmalarının birinci aşaması tamamlandı. Harput Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi için başlatılan çalışmaların sürdüğünü anlatan Kazı Başkanı, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, Osmanlı Mahallesi ve Urartu sunağının restorasyon projesinin tamamlandığını söyledi.

'İNSAN YAŞAMINA AİT HER TÜRLÜ OBJEYE RASTLADIK'

Harput Kalesi'nin askeri bir alan olması nedeniyle silahlar, ok uçları, mancınık taşları, sapan taşları, askeri üniformalar, aparatlar gibi çok sayıda eser bulduklarını anlatan Aytaç, "Koronavirüs dolayısıyla arkeolojik kazı yapılmadı. Ancak sahada diğer faaliyetlerimizi sürdürdük. Kazı çalışmalarının 7'nci yılında sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 110 binin üzerinde tarihi obje çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız, valiliğimiz, Fırat Üniversitesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi'nin destekleriyle çalışmaları devam ettiriyoruz. Bu sene ekibimize Türk Tarih Kurumu da bir projeyle destek verdi. Harput Kalesi içindeki Osmanlı Mahallesi ve Urartu sunağının restorasyon projesi tamamlandı. İnşallah bunları 2021 yılında bütün kurumların destekleri ile beraber turizme kazandırmak için uygulamaya başlayacağız. Elde edilen buluntuların sınıflamaları çok geniş, insan yaşamına ait her türlü objeye rastladık. Özellikle askeri bir alan olması itibarıyla silahlar, ok uçları, mancınık taşları, sapan taşları, askeri üniformalar, aparatlar gibi çok eser elde edildi. Bir yandan tıp aletleri ile ilgili bazı buluntular da elde ettik. Çeşitli dönemlere ait buluntular ile ilgili metal süsleme, seramik ve cam eserler elde edildi. Şimdiye kadar 13 makale yayınladık. 3 ciltli kitapları bitirme noktasına gelindi. Elde edilen verilere bağlı olarak arşiv çalışmalarını gerçekleştirdik" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 70 yaşında, uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı23 Ekim 2020 Cuma 15:51
  • Çocuğa cinsel istismar hükümlüsü, çatıda yakalandı23 Ekim 2020 Cuma 15:24
  • Boğazkent'te halkalandı, Finlandiya'da yakalandı23 Ekim 2020 Cuma 15:23
  • Rejim güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 10 yaralı23 Ekim 2020 Cuma 15:22
  • Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 odalı sığınakta patlayıcı ele geçirildi23 Ekim 2020 Cuma 15:10
  • Vergi yapılandırmasında detaylar belli oldu! 18 ay taksit yapılacak23 Ekim 2020 Cuma 14:51
  • Ermenistan askeri PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da savaştığını itiraf etti23 Ekim 2020 Cuma 14:45
  • Kars'taki asırlık koç katım geleneği renkli görüntüler oluşturdu23 Ekim 2020 Cuma 14:32
  • İstanbul'da düşen uçaktan kötü haber geldi23 Ekim 2020 Cuma 14:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'da yapılan ateşkes anlaşması en üst düzeyde bir ateşkes değil23 Ekim 2020 Cuma 14:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti