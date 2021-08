Hasta hayvanların tedavisine özel yerli üretim mama

Sağlıklı bir yaşam için insanlarda olduğu kadar hayvanlarda da doğru beslenmenin büyük önem taşıdığını dile getiren Veteriner Hekim Tarık Akan, “Basit önlemle kedi ve köpeğinizin daha kaliteli, uzun yaşamasına öncülük etmiş oluyorsunuz.

Beslenme, artık hastalıkların tedavisi için de önemli rollerden birini oynuyor” dedi. Veteriner Hekim Burcu Baltalı ise, Türkiye’de ilk defa hasta hayvanların tedavisinde kullanılan mamaların yerli üretiminin yapıldığını söyledi.

Yeterli miktarda vitamin, protein ve karbonhidrat alımı, tıpkı insanlarda olduğu gibi hayvanların da bağışıklık sistemi için büyük önem taşıyor. Hayvan sahiplerinin dikkat etmesi gereken temel noktalardan biri olan beslenme ile ilgili veteriner hekimler uyarılarda bulundu. Yanlış gıdalarla beslenen hayvanların hasta olma riskinin yüksek olduğuna dikkat çeken Veteriner Hekim Tarık Akan, “Beslenme artık profesyonel firmaların büyük Ar-Ge araştırmalarıyla onların sağlığı için en uygun bilgileri gıda takviyelerini içerisine koyarak hazırladıkları yemeklere döndü. Hazır, dengelendirilmiş, dostumuzun sağlığı için en uygun mamayı alıp ona vermek çok daha kolay. Bu şekilde yapıldığında beslenmeye bağlı alerji, idrar yolu problemi, karaciğer gibi birçok hastalığın da önüne geçilmiş oluyor. Ayrıca, hasta olduklarında kullanılması gereken ve tedavinin bir parçası haline gelen gıdalar var” diye konuştu.

YANLIŞ GIDA METABOLİZMAYI YORUYOR

Yanlış gıda ile beslenen hayvanların metabolizmalarının yorulduğunu ve birçok hastalığa sebep olduğunu belirten Akan, “Çok yağlı beslendiklerinde, sürekli protein aldıklarında karaciğer çok daha fazla yıpranıyor. Buna bağlı karaciğer hasarları görülebiliyor. Kötü gıdalarla, dengesiz beslendiklerinde aynı şekilde idrar yolu problemleri ve buna bağlı olarak böbrek problemleri, bizim en çok karşılaştığımız hastalıklar arasında. Alerjenlerden arındırılmış, özel teknolojilerle üretilmiş, yaşadığımız dostlarımızı alerjiyle muzdarip etmeyecek hazır mamalarımız var. Bunları kullanmak onların hayat kalitesini de çok yükseltecektir.” dedi.

MAMA SEÇERKEN BUNLARA DİKKAT!

Her geçen gün sayıları artan kedi ve köpek sahiplerine mama seçerken dikkat edilmesi gereken kuralları hatırlatan Unique Marka Müdürü ve Veteriner Hekim Burcu Baltalı, “Mamayı tercih ederken etiketine ve içeriğine bakmak çok önemli. Bakanlık onayıyla içindekiler kısmı çoktan aza doğru sıralanmak zorunda. O mamanın içeriğinde en fazla ne olduğuna bakılmalı. Karbonhidrat, protein, bunların değerlendirilmesi çok önemli. Eğer birincil içerik proteinse o mamanın içerik olarak zengin olduğunu anlayabilirsiniz. Evcil hayvan sahipleri sadece karnı doysun diye bakmamalı. Sağlıklı ve dengeli beslenerek kaliteli bir hayat sürsün diye bakmalılar. Her hayvanın günlük alması gereken bir miktar var. Alması gereken protein, yağ, karbonhidrat, selüloz oranı bunların her hayvan için özel formülasyonda belirlenmiş değerleri var. Bu yüzden bu değerlerin altında ya da üstünde olmaması gerekiyor” uyarısında bulundu.

HASTALIĞA ÖZEL YERLİ TEDAVİ MAMALARI

Hasta hayvanlara özel olarak hazırlanan mamalar olduğunu ve tedaviyi destekleyici olduğunu belirten Baltalı, “Hasta hayvanların mamasının sürekli kullanılabilir ve ulaşılabilir olması çok önemli. Biz ilk kez Türkiye’de hasta hayvanlar için yapılan mamaların yerli üretimini gerçekleştirdik. Reçeteli diyet mamaların normal mamalardan farkı içeriğindeki katkı maddelerinden kaynaklanıyor. Her birinde hastalığa özel katkı maddeleri mevcut. Bu katkı maddeleri son derece önemli. İlaçlı mamalar olarak tabir ediliyor ama aslında ilaçlı değiller ve tamamen doğal katkı maddeleriyle birlikte hastalığın tedavi sürecine destek olmak amacıyla kullanılıyor. Hastalığın türüne göre mamalar ömür boyu kullanım ya da kısa süreli kullanım olarak ayrılıyor” ifadelerini kullandı.

ALERJİ, BÖBREK TAŞI GİBİ BİRÇOK HASTALIĞA ÖZEL MAMA VAR

Sayıları 5 milyona yakın kedi ve köpeklerin tedavilerinde kullanılan mamalar hakkında bilgi veren Unique Yönetim Danışmanı ve Veteriner Hekim Canberk Balaban ise, şunları söyledi:

“Yıllardır bu ürünler pazarlarda ancak ithal ürünler kullanıyorduk. Neden biz yapmayalım dedik ve ciddi bir Ar-Ge çalışmasıyla, üniversitelerimizle, büyük üreticilerle bu işe başladık. Danışman hocalarımızla ürünlerimizi oluşturduk ve nisan ayında da pazara sunduk. Çok güzel karşılandı. Hekimler de çok memnun kaldı. Sadece bununla kalmadı ve ihracata da başladık. Şimdiye kadar Balkanlar, Ortadoğu ve Uzakdoğu’da birçok ülkeye ihracat yaptık. Ürünler hekim kontrolü ile kullanılmalı. Bu yüzden ürünlerimiz sadece veteriner kliniklerinde satılıyor. Tedaviye destek ürünleridir bunlar ve hasta hayvanlar geldiğinde alerji, böbrek taşı, eklem hastalıkları gibi hekimler hem tedavi edici ilaçları uygularlar hem de bunun yanında diyetlerini bu mamalarla uygularlar. İthal ürünlere kıyasla hem fiyat açısından biraz aşağıda hem de Türkiye’de üretildiği için tazelik açısından da ürünlerimiz çok önde.”