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Hatay'da zeytin ağaçlarında 'kurt' zararı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytin hasadı yapan üreticiler, ağaçlarının zararlı kurtlar tarafından istila edildiğini söyledi. Rekolteden memnun olduklarını belirten üreticiler, ağaçlara zarar veren kurtlardan kurtulmanın yollarını aradıklarını anlattı.
Hatay'da zeytin ağaçlarında 'kurt' zararı

Samandağ ilçesi Değirmenbaşı Mahallesi’nde zeytin hasadı yapan üreticiler, ağaçları saran kurtların verdiği zararla yere dökülen zeytinleri görünce büyük üzüntü yaşadı. Ağaçlarının kurtlar tarafından istila edildiğini belirten üretici Şehit Kapi, verimli bir sezon geçirdiklerini ancak kurtların verdiği zararla gelecek yıllar için endişe duyduklarını belirtti. Kapi, "Bu yıl zeytinden istediğimiz verimi aldık. Rekolteden oldukça memnunuz. Ama zeytin ağaçlarının etrafını kurtlar sardı. 15 gün önce bir sıcak oldu ve bununla birlikte zeytin ağaçlarımızda kurtlar oluştu. Zeytinler yere döküldü. Kurtlar, ağaçların kurumasına neden oluyor. Biz de zeytinleri yerden toplamak zorunda kalıyoruz. Komşularımız kurt etkisini daha çok gördü ve ağaçlarını budamak zorunda kaldılar" dedi.

'İLAÇ DESTEĞİ İSTİYORUZ'

Zeytin ağaçlarını kurtlardan kurtaramadıklarını söyleyen bir diğer üretici Fevzi Kapi ise, "Verimden memnunuz, yalnız ağaçlar kurtlarla dolu. Zeytinleri kurtlardan bir türlü kurtaramıyoruz. O kadar ilaç attık, boşa gitti. İlaçlar da hiçbir fayda etmiyor. Devletimizden ilaç desteği bekliyoruz. İyi ilaç vermeleri gerekiyor, bu ilaçlar hiç fayda etmiyor. Biz de şu an zeytinlerimizi budamak zorunda kaldık" diye konuştu.

Zeytin bahçesinde ailesiyle birlikte zeytin toplayan Kapi, "Her yıl bugünlerde zeytinlerimizi ailece topluyoruz. Zeytin toplayan makineler var. Ama biz ağaçtan sıyırarak toplamayı tercih ediyoruz. Çünkü makineler salladıkça ağaçların köklerine zarar verebiliyor. Bundan zeytin ağaçları zarar görüyor. Bu yüzden böylesi daha güzel. Zeytinleri topladıktan sonra fabrikaya götürüp, yağını çektiriyoruz. Bir kısmını da sofralarımızı tatlandırması için ayırıyoruz. Arkadaşlarımıza da dağıtıyoruz" ifadelerini kullandı.

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