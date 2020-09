Havuzlarda Covid-19’a geçit yok

Yenimahalle Belediyesi’nin Başkent sakinlerinin hizmetine sunduğu 4 ayrı yüzme havuzu, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen “TSE Covıd-19 Güvenli Hizmet Belgesi”ni almaya hak kazandı.

TSE’nin yaptığı detaylı incelemeler sonucunda belediye havuzlarında covid 19’a karşı maksimum düzeyde korumanın sağlandığı tescillendi.

Yenimahalle Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve açıldığı günden bu yana binlerce Başkentlinin uğrak noktası olan Hacı Sabancı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri, Turgut Özakman Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri, Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri ve Prof. Dr.Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Spor Tesislerine TSE Covıd-19 Güvenli Hizmet Belgesi verildi.

Yaşar “Vatandaş bu süreci en az zararla atlatsın istiyoruz”

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’i makamında ağırlayarak 4 ayrı yüzme havuzuna verilen TSE Covıd-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni teslim alan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de sıkıntılı günler yaşamamıza sebep olan Covıd- 19 virüsüne karşı ilk günden bu yana tüm birimlerimizle teyakkuzdayız. Gerekli hazırlıklar sonrasında sırayla hizmete açacağımız 4 ayrı yüzme havuzunun böylesine değerli ve gerekli bir belgeyle taçlandırılmasından onur duyuyorum” dedi.

Ülkemizde ki her kurumun belli bir kaliteye gelmesinde gösterdiği mücadele için TSE’nin önemine vurgu yaparak konuşmasını sürdüren Yaşar “2009 yılından bu yana Yenimahalle’de ki belediye çalışmalarının dünya standartlarına ulaşabilmesi adına ekibimizle beraber büyük çaba sarf ediyoruz. Sarf edilen bu emeğin sonrasında TSE tarafından verilen İSO 9001 kalite belgesini almaya hak kazandık. Yeni bir süreçten geçiyoruz. İnsanlar bu zorlu süreçte büyük acılar yaşıyor. Korona virüsü sosyal ve günlük hayatı derinden etkiledi. Bu süreci bilim adamlarının belirttiği ve bakanlığın yayınladığı genelgeler doğrultusunda sergilediğimiz hizmetlerle devam ettiriyoruz. İnsanların en az zararla bu virüsten kurtulması için Yenimahalle’de büyük çaba harcıyoruz” şeklinde konuştu.

“TSE’nin verdiği belge büyük gurur kaynağı”

4 kapalı yüzme havuzunu ilk yapan belediyelerden biriyiz diyerek sözlerine devam eden Yaşar “havuzlarımızın ve spor salanlarımızın belli bir standartta hizmet sunması için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Özellikle hijyen ve güvenlik konusuna büyük önem veriyoruz. 2 yıl önce havuzlarımıza il sağlık müdürlüğünce Ankara’nın en temiz havuzları olarak belge verildi. Şimdi de böylesine anlamlı bir belgenin TSE tarafından Yenimahalle Belediyesi havuzlarına verilmesi bize büyük gurur yaşatıyor. Bu virüs bitene kadar bilim insanlarının ve yetkililerin önerilerine kulak asmalı ve gerekli özeni göstererek yaşamalıyız” dedi.

Şahin “Fethi Başkanın vizyoner duruşu bize büyük moral oldu”

Pandemi sürecinde ülkelerin kendi kendine yetebilme kabiliyetinin büyük önem taşıdığını belirterek sözlerine başlayan TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin “Toplum olarak üretimin, hizmetin, ticaretin ve çalışma hayatının devamlılığını, hayatın her alanında süreklilik konusunun ne kadar önemli olduğunu bu süreçte fark ettik. TSE olarak biz de hayatın her hangi bir kesintiye uğramadan devam edebilmesi adına birçok tedbir geliştirdik. Eğitim, turizm, ticaret gibi birçok alanda güvenli hizmet programları oluşturduk. Dünya sağlık örgütü, sağlık bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren kuruluşlar, sendikalar gibi sürece katkı sunan birçok yapıyı referans olarak alıyoruz. Bu dönemde yerel yönetimlerin yükü çok fazla arttı. Yenimahalle Belediyesinin güvenli hizmet konusunda yapmış olduğu başvuru, TSE olarak bizim içinde bir referans teşkil ediyor. Fethi Başkanın her zaman ki gibi vizyoner ve öncü duruşu enstitü olarak bizlere de büyük moral oldu. Enstitümüzün en fazla hijyene, mesafeye ve dikkate ihtiyaç duyulan spor merkezleri ve yüzme havuzlarında yaptığı değerlendirmeler sonrasında gerekli güvenli hizmet belgeleri düzenlendi. Yapılan çalışmalarda süreklilik olacağına inanıyor, emeği geçen herkese TSE adına teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.