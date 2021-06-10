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Hayır Çarşısı, yürekleri ısıtıyor

Sincan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yarım Elma Hayır Çarşısında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşarak yürekleri ısıtıyor.
Hayır Çarşısı, yürekleri ısıtıyor

Sosyal belediyecilik anlayışına attıkları her adımda vurgu yapan Sincan Belediyesi, sosyal destek kartı olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarının evlerine her gün hazırladıkları yardım kolileriyle konuk oluyor. Haftanın her günü özveriyle çalışan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, gelen talepleri değerlendirerek Sincan’da her haneye yardım eli uzatıyor. Geçtiğimiz Ramazan ayında da binlerce ihtiyaç sahibine yardım ulaştıran Yarım Elma Hayır Çarşısında gıda, giysi, temizlik ürünleri, yakacak gibi yüzlerce çeşit bulunuyor. Öğrencileri de unutmayan Yarım Elma Hayır Çarşısı, yüzlerce eğitim kiti yardımında da bulunmaya devam ediyor. 

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Sincan Belediyesi, vatandaşların yardım başvurularına kolaylıkla ulaşabilmelerinin yolunu açıyor.  

Yapılan yardımlardan faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi ailelerin, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne dilekçe ile bizzat başvuru yapmaları, e-devlet portalı üzerinden müracaat etmeleri gerekiyor. Müracaatları alan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü süratle yardım taleplerini karşılıyor. Sincan Belediyesi bunların dışında kendi web siteleri üzerinden ve 444 4762 numaralı telefondan ihtiyaç sahiplerinin taleplerine cevap veriyor. Covid-19 Pandemi sürecinin getirdiği zorluklara çözüm olarak getirilen proje yoğun ilgi ve takdir görüyor.

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