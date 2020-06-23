  • BIST 115.823
  • Altın 389,762
  • Dolar 6,8467
  • Euro 7,7665
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 27 °C
»

HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İnandıklarımız ve değerlerimiz için yürüyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, "İnandıklarımız ve değerlerimiz için yürüyoruz, yürüyüşümüz devam edecektir. Haksızlığa ve adaletsizliğe uğrayan herkes için, yürek birlikteliği için bunu yapıyoruz." dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İnandıklarımız ve değerlerimiz için yürüyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "İnandıklarımız ve değerlerimiz için yürüyoruz, yürüyüşümüz devam edecektir. Haksızlığa ve adaletsizliğe uğrayan herkes için ve yürek birlikteliği için bunu yapıyoruz." dedi.0

Sancar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 Mart'ta verilen aranın ardından partisinin TBMM grup toplantısında bir konuşma yaptı.

HDP'nin biri Edirne, diğeri Hakkari olmak üzere iki koldan başlayıp Ankara'da sonlandırmayı planladığı "demokrasi yürüyüşü"ne mola verdiklerini belirten Sancar, demokratik bir zeminde, kamu düzenini ihlal etmeyecek şekilde yürüyüş yapmak istediklerini ancak her seferinde engellendiklerini savundu.

Baroların yapısıyla ilgili planlanan değişikliği protesto etmek amacıyla "Savunma Yürüyüşü" yapan avukatların engellendiğini öne süren Sancar, bu durumun, iktidarın kendisi dışında herkesten korktuğunun tezahürü olduğunu iddia etti.

Haysiyeti hedef alınan herkesin açıkça cesaret göstermesi gerektiğini belirten Sancar, "İşte barolar da bu haysiyeti göstererek sahadaki yerlerini aldı. Aralarında öğrencilerim ve meslektaşlarım var, hepsini kutluyor, sevgiyle selamlıyorum. Onlar yargıdaki herkesin haysiyetini savunuyor. Onun için bu yürüyüşe ben, 'haysiyet yürüyüşü' diyorum." diye konuştu.

Sancar, gelinen aşamada Türkiye'de yaşanan adaletsizliğe karşı topyekun mücadele verilmesinden yana olduklarını belirterek, "Bu nedenle demokrasi ittifakı çağrısı yapıyoruz. Bütün bunlar, ancak birlikte mücadeleyle durdurulabilir. Bizim gücümüz ve kararlılığımız var. En çok da bunun için bize saldırıyorlar. Biz yine direnir yine yürürüz. Artık herkes görmeli ki bu mesele sadece HDP'nin değildir. Bu, adaleti ve barışı özleyen herkesin meselesidir. Onun için 'Birlikte hareket edelim' diyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Bütün darbe kararları yok sayılsın"
Hukuk tanımayan bir iktidara ancak "darbeci" denilebileceğini ifade eden Sancar, "İktidar, darbecilere karşı olduğunu söylüyor. Sanıyorlar ki toplum bunları anlamıyor. Bir zaman toplumu aşağılayanlara karşı en büyük güç kendilerinin olduklarını söylüyorlardı ancak şimdi ise politikalarıyla toplumu aşağılıyorlar." ifadesini kullandı.

Sancar, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra kurulan ve dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve iki bakan hakkında idam hükmü veren Yüksek Adalet Divanı kararlarının yok sayılmasını öngören kanun teklifini yerinde bulduklarını dile getirdi.

Diğer darbe dönemlerine ait kararların da yok sayılması için adım atılmasını isteyen Sancar, darbeler arasında ayrım yapılamayacağını kaydetti.

Sancar, "Hep birlikte sesimizi yükseltelim. O zaman sesimiz duyulacak, yankı bulacaktır. Bu konudaki inancımızı asla kaybetmeyelim. İnandıklarımız ve değerlerimiz için yürüyoruz, yürüyüşümüz devam edecektir. Haksızlığa ve adaletsizliğe uğrayan herkes için, yürek birlikteliği için bunu yapıyoruz. Hiç kimse için 'Arkamızda yürüsün' demiyoruz. Bu yürüyüş, özgürlük, adalet ve haysiyet yürüyüşüdür. Bu değerleri önemseyen herkes bulunduğu yerden itiraz etsin. Onurlu insanlar için itiraz edebilecek birçok yol vardır." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP'de 37. Olağan Kurultay'ın temmuz sonunda yapılması planlanıyor23 Haziran 2020 Salı 16:35
  • AK Parti, MHP ve CHP'den 'Yassıada' teklifine tam destek23 Haziran 2020 Salı 16:03
  • HDP'li Oluç'tan baro başkanlarının yürüyüşüne destek22 Haziran 2020 Pazartesi 15:26
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı İzmir'imizi sürekli zararlı gündemlerin içine çekiyor22 Haziran 2020 Pazartesi 15:24
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sınırlarımızda yıkım müteahhitliğine heveslenmek skandal bir tertiptir22 Haziran 2020 Pazartesi 14:42
  • CHP'li Ağbaba: Pandemi sürecinde 4 milyon 848 bin kişi gelir kaybına uğradı21 Haziran 2020 Pazar 13:32
  • TBMM 'Yassıada teklifi' için mesai yapacak21 Haziran 2020 Pazar 11:51
  • CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Çocuklarının kahramanı cefakar babaların Babalar Günü kutlu olsun21 Haziran 2020 Pazar 11:47
  • AK Parti Grup Başkanı Bostancı: Şentop yeniden aday gösterilecek19 Haziran 2020 Cuma 16:58
  • TBMM Başkanı Şentop'tan, Bahçeli'ye ziyaret19 Haziran 2020 Cuma 16:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti