HDP eski saymanı Zeki Çelik, Altınoluk’ta gözaltına alındı

BALIKESİR’in Edremit ilçesine bağlı turistik Altınoluk Mahallesi'nde polis tarafından yapılan Kobani operasyonu kapsamında, HDP'nin eski saymanı Zeki Çelik, kaldığı villada gözaltına alındı.

Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde bir villada kalan HDP'nin eski saymanı Zeki Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Kobani operasyonu' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Villada yapılan aramalarda, 1 cep telefonu ve 1 sim kart ele geçirildi.

Edremit Terörle Mücadele Büro Amirliği'ne getirilen şüpheli Zeki Çelik, yapılan işlemlerinin ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.