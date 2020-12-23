Helal Olsun

Pandemiyle birlikte ülkemizde internete erişim konusunda ciddi sıkıntıların olduğunu gördük. Malum bu süreçle birlikte internet artık vazgeçilmez bir araç oldu!

Kimilerimiz GB’ları, MB’ları hunharca harcarken, internete erişmekte güçlük çeken kimseler ise çareyi dağa, tepeye çıkarak aradılar belki internet çeker umuduyla.

Bırakın taşraları, köyleri şehir merkezlerinde dahi özellikle sabit internete erişmekte zorluk yaşayanlar oldu.

Port ve altyapı eksikliği nedeniyle Başkent Ankara’nın merkezinde dahi evine internet bağlatamayanlar vardı. Bu sayı hem de çok fazla! Bu süreçte internet tedarik eden firmalar çok kötü bir sınav verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kahramankazan Belediyesi, internete erişimin çok önemli olduğu bugünlerde takdirlik işlere imza attılar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitimin devam ettiği bugünlerde, “internetsiz mahalle (köy) kalmayacak” sloganıyla hareket ederek Başkent’teki 928 mahalle statüsündeki köyün yaklaşık 900’üne ücretsiz internet hizmeti ulaştırdı.

Bu çalışmayı TÜRKSAT’la birlikte yürüten Büyükşehir Belediyesi diğer köylerin internete erişimini de yakında sağlayacak.

Mansur Yavaş başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak için internete ulaşamayan Başkentli öğrencilerin uzaktan eğitim konusundaki mağduriyetini böylelikle hızlı bir şekilde giderdi.

Kahramankazan Belediyesi ise ilçedeki alt yapı yetersizlikleri nedeniyle ev ve iş yerlerinde interneti olmayan vatandaşları internetle buluşturmak için kolları sıvadı. Kahramankazan Belediyesi, bu alanda hizmet veren ‘KazanBelNet’ adında bir şirket kurdu. İnternet servis sağlayıcılığı ve alt yapısı hizmeti veren belediye şirketi, bu kapsamda internet erişimi için belediye hizmet binası ve ilçedeki birçok noktaya vericiler ve teknik ekipmanlar yerleştirdi. Belediyenin internet hizmeti sunan şirketi, port yetersizliği ve altyapı eksikliği gibi bahanelerin ardına sığınmayarak, isteyen herkesi abone yapıyor. Şirket, diğer servis sağlayıcı firmalara oranla daha ucuz fiyatla interneti vatandaşlara sunuyor.

Görüldüğü gibi istendiği zaman imkansız diye bir şey yok. Bu süreçte internete erişim konusunda önemli işlere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kahramankazan Belediyesi’ni internet sağlayıcı firmalar ile ülkedeki diğer belediyeler örnek almalı.