Hiç görmediği ve varisi olduğu tarihi kaleyi gezmek istiyor

TRABZON'da bulunan ve içinde Güzelhisar Kalesi’nin de yer aldığı yaklaşık 1300 dönüm arazi, torunları tarafından açılan dava sonucunda mahkeme kararıyla Üçüncüzade Ömer Paşa adına tescil edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Balıkesir Toplu taşıma A.Ş.’de Basın Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak çalışan Şefika Seray Üçüncü, aile büyüklerinin açtığı dava sonucunda daha önce hiç görmediği, 13’üncü yüzyılda Cenevizliler döneminde Trabzon'da inşa edilen Güzelhisar Kalesi’nin varisleri arasında yer aldı. Varis olduğunun duyulmasının ardından Şefika Seray Üçüncü’nün hayatı da değişmeye başladı. Maddi olarak bir katkısı olmasa da manevi olarak büyük bir haz yaşayan Üçüncü’nün, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan mesai arkadaşları da kendisini ilk kutlayanlar arasında yer aldı.

‘MANEVİ HAZZI ÇOK BÜYÜK’

Atalarının Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde yaptıklarıyla aile içinde her zaman gurur duyduklarını söyleyen Şefika Seray Üçüncü, en kısa sürede Trabzon'a giderek varisi olduğu kaleyi görmek istediğini söyledi. Hayatında hiç görmediği kalenin varisi olduğunu aile fertlerinin kendisini bilgilendirmesiyle öğrendiğini belirten Üçüncü, "Bizler de en kısa zaman içinde manevi değerlerimizi yerinde görüp, ziyaret etmek, büyüklerimizin ellerinden öpmek istiyoruz. Bahse konu yapının Üçüncüzade Ömer Paşa dedemize ait olduğu mahkeme kararıyla tescillendi. Biz zaten aile içinde atalarımızın, büyüklerimizin yaptıklarıyla övünüyorduk. Bu gururu aile içinde yaşıyorduk. Şu an için tüm Türkiye ile ailemizi, soyadımızı paylaşmış olduk. Hayattaki her şey paraya dayalı değil. Bu durum benim ekonomimi değiştirmeyecek ama manevi hazzı çok büyük. Üçüncüoğlu sülalesinden olduğum için gurur duyuyorum" dedi.

‘VAKIF KURMA ÇABASINDAYIZ’

Kalenin şahsa devredilemeyeceğini ve bu nedenle vakıf kurma çabası içinde olduklarını anlatan Şefika Seray Üçüncü, "Vakıf kurulduktan sonra, bize vakfın idaresinin verilmesi bekleniyor. Kalenin girişine Üçüncüoğlu Kalesi yazdırabiliriz. Bunun haricinde yine vakıftan gelecek olan gelirleri, kimsenin hakkına girmeden amacına uygun bir şekilde ihtiyaç sahiplerine vereceğiz. Sonrasında da öğrencilere burs vererek, değerlendirmeyi düşünüyoruz. Şu anda tüm Türkiye’de bulunan akrabalarımızla iletişime geçmiş durumdayız. Manevi değerlerimize sahip çıkabildiğimiz için çok mutluyuz. Ailemizin hem Osmanlı hem Cumhuriyet döneminde çok büyük hizmetleri olmuştur” diye konuştu.