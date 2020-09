Hilal Özdemir’in nafaka iddialarına eski eşi Hazım Körmükçü’den cevap

Türkücü Hilal Özdemir yine nafaka iddiasıyla gündeme gelirken, eski eşi Hazım Körmükçü ise, Hilal Özdemir’i, çok para kazanırken ‘birikim yapalım’ tavsiyesine ‘Varken dibine kadar yaşarım. Yokken avuç açarım’ cevabını vermekle suçladı.

Türkücü Hilal Özdemir bir kez daha, eski eşi oyuncu Hazım Körmükçü aleyhine yaptığı nafaka açıklamalarıyla gündemde.

Hilal Özdemir , 2 çocuğunun babası olan eski eşi Körmükçü’yü kendisine nafaka ödememekle eleştirirken, maddi yönden çok kötü durumda olduğunu anlattı. Bir TV kanalında canlı yayına bağlanan Hilal Özdemir, yiyecek ekmek bulmakta bile zorlandığını söyledi.

"KIZILAY'DAN, MUHTARDAN YARDIM İSTEDİM"

Özdemir, "Kızılay'a başvurdum, yardım geldi ama erzak 10 gün yetti. Evde hiçbir şey kalmamıştı, mahalle muhtarına başvurdum. Hayatın gerçeği bu. Sanatçı olmam rahat geçindiğim anlamına gelmiyor. Allah devletimizden razı olsun" şeklinde ifadeler sarf etti.

Özdemir bir başka TV kanalına yaptığı açıklamada da Ramazan ayında sadece makarna yediklerini, Murat Boz'un kendilerine yardım ettiğini söyledi.

Hazım Körmükçü’den Hilal Özdemir açıklaması

Hilal Özdemir’in çok kez yaptığı bu açıklamalarına karşı Hazım Körmükçü’den geçtiğimiz Haziran ayında bir açıklama gelmişti. Bir TV kanalına konuşan Hazım Körmükçü, “2 yıldır çocuklarıma ayda 3 bin TL nafaka ödüyorum. Son dönemde çocuklarıma iş yapamadığımı, şu an para kazanamadığımı ama her zaman yanlarında olduğumu belirttim” demişti.

HİLAL ÖZDEMİR: “VARKEN DİBİNE KADAR YAŞARIM, YOKKEN AVUÇ AÇARIM”

Körmükçü, Hilal Özdemir’le ilgili çarpıcı bir iddiada da bulunarak “Babam şu an 86 yaşında… 70’li yaşlarda Hilal’e ‘Kızım bak musluğun çeşmesi akarken tut, bir kenara biriktirin.’ demişti. Gelen cevaba bakın ‘Varken dibine kadar yaşarım. Yokken avuç açarım.’ Bu düşüncede hayata bakan birinin sonraki yaşantısı nasıl olur bilemem” ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

“Türkiye’nin ve dünyanın gündemi belli, maddi ve manevi olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte biz de evdeydik. Sanat dünyası çok etkilendi. Aylardan beri oturuyoruz hiçbir iş yapmadan… Sonrasında neler olacağıyla ilgili net bir bilgi de yok. İşler açılacaktır ama bunun kısa bir süreç olacağını zannetmiyorum.

Sadece ben değil, nafaka sorunu yaşayan erkekler kendini hem Türkiye’de hem de dünyada fazla ifade edemiyor. Çocuklarımın her zaman yettiğimce maddi manevi yanında yer aldım. Ancak yol arkadaşı olarak seçtiğim kişilerin sosyal medya ve birtakım mecralarda o dönemdeki koşulların sıkıntısıyla yaptığı gereksiz açıklamaları beni bambaşka bir konuma soktu. Basında çıkan haberler, yaratılan algı benim şu anda iş yapamama neden oldu.

14 senelik ilişkimde de, 3 yıl süren ilişkimde de alınteriyle kazandığım paramı eşlerimin eline teslim ettim. Maddi ve manevi olarak sahip olduğum hiçbir şeyi çocuklarım da dahil hayatımda saygı duyduğum kimseden esirgemedim.

2 yıldır çocuklarıma ayda 3 bin TL nafaka ödüyorum. Son dönemde çocuklarıma iş yapamadığımı, şu an para kazanamadığımı ama her zaman yanlarında olduğumu belirttim. Ancak çocuklarım şu anda annelerinin de etkisiyle benimle görüşmek istemiyor. Çocuklarım beni suçluyor. Aradım ulaşamadım. Bu durum beni çok üzüyor. Evlatlarımın doğumuna girmiş, kordon bağlarını kesmiş insanım. Onlara önce arkadaş, sonra baba oldum.

Bu konudaki karar mercii olan hakimlerimize de naçizane bir şey söylemek istiyorum; biz sanıldığı gibi çok paralar kazanmıyoruz. Çok kazanan insan sayısı 15 kişiyi geçmez. Mesela 1 yıl önce Söz dizisinde oynadım. Tutan ve çok reyting yapan bir diziydi, bütün ekipten indirim istendi. Bugün bir diziye başlasam, en az 2 – 3 bölüm stoklu çalışman gerekiyor. Paramı yayın tarihinden de sonra alıyorum ama dışarıdan bakınca çalışan biri olarak gözüküyorum. Zaten devam eden diziler bile ödeme konusunda 7-8 bölüm geriden geliyorlar. Ama hayat devam ediyor ve nafaka isteniyor. 2 kere nafaka ödeyemedim. Onda da yapımcı parasını alamadığı için bize ödeme yapamadı ama ben nafakamı ödemek zorundayım. Yapımcıdan para alamayınca ben nasıl ödeme yapabilirim? Allah yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Allah’a havale ediyorum. İlahi adalete güveniyorum.

Hiç kimse bu duruma düşmek istemez. Babam şu an 86 yaşında… 70’li yaşlarda Hilal’e ‘Kızım bak musluğun çeşmesi akarken tut, bir kenara biriktirin.’ Demişti. Gelen cevaba bakın ‘Varken dibine kadar yaşarım. Yokken avuç açarım.’ Bu düşüncede hayata bakan birinin sonraki yaşantısı nasıl olur bilemem. Benim için aslolan çocuklarımdır. Aklı selim bir insan televizyonda çıkıp böyle ağlamaz. İyiniyetli bir davranış değil. Hem sonunu düşünmeden itibarımı zedelemeye çalışıyorsun. Yarattığın algı yüzünden iş kaybediyorum. Hem de nafaka istiyorsun. Aramızda bir sorun varsa insani olarak çözemiyorsak hukuki olarak çözeriz. 3 yıldır ne çektiğimi bir Allah, bir de ben bilirim. İnsanlar önce bir kendilerine dönüp baksınlar.

Ben ne yaptım? Ben banka mı soydum, uyuşturucu kaçakçılığı mı yaptım? Yukarıda Allah var. Demiş ki televizyonda “Nafakayı alırken bile burnumuzdan getirdi. Avukatlarla zor aldık.” El insaf ya… Yav el insaf… 2 kere geciktirdim. O da yapımcıdan paramı geç aldığım için… Sahnede çaldığım enstrümanımı sattım. Çocuklarımın nafakasını ödeyebilmek için enstrümanımı sattım, daha ne yapayım? Kimse bilmez bunu… VIP servisi yapan bir arkadaşımdan şoförlük yapmak için iş istedim. Şaşırdı ama ‘Dedim ki benim çalışmam, para kazanmam lazım. Boş duramam. Çalışmak ayıp değil. Tamam dedi, ayrılacak birinin yerine işe girecektim. Haber beklerken pandemi çıktı.”

HİLAL ÖZDEMİR KİMDİR?

Peki Hilal Özdemir kim , nereli , kaç yaşında , eski eşi kim ? Hazım Körmükçü ile ne kadar evli kaldı? Tüm bu soruların cevapları ve Hilal Özdemir’in eski eşi Hazım Körmükçü hakkında bilgileri sizler için derledik:

İREM KIZ İLE TANINDI

Türk halk müziği sanatçısı olan Hilal Özdemir, 20 Nisan 1971 doğumlu. Türk halk müziği şarkıları söylüyor(du). 1994 yılında çıkardığı İrem Kız albümüyle tanındı. 2003 yılında oyuncu Hazım Körmükçü ile evlendi. İkili 2014 yılında olaylı bir şekilde ayrıldı. Özdemir ile Körmükçü'nün bir oğlu ve bir kızı var.

Hazım körmükçü kim ?

Hazım Körmükçü, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. 30 Ocak 1965 doğumlu. Tiyatrocu bir aileden gelen Körmükçü’nün kız kardeşi Pelin Körmükçü ve kuzeni Hikmet Körmükçü de oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu. Eğitimini bitirdikten sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev almaya başladı. Çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında da görev aldı.

