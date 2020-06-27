Hobi bahçelerini ilgilendiren kanun teklifi neler içeriyor?

İki haftadır gündemde olan ve hobi bahçelerini de ilgilendiren Kanun Teklifi, ete kemiğe bürünüp; Meclis’in takdirine gelmiş durumda.

Meclis Başkanlığı’na sunulan teklifin altında AK Partili milletvekilleri Nevzat Ceylan(Ankara), Metin Yavuz(Aydın), Şeyhmus Dinçel(Mardin), Abdullah Güler(İstanbul) ve Selahattin Minsolmaz’ın(Kırklareli) adı bulunuyor.

Teklif 34 maddeden oluşuyor ve “Gıda, Tarım ve Orman alanında bazı düzenlemeler yapılmasını” içeriyor.

Teklifin tüm maddelerini dikkatlice inceledim.

Başından itibaren “hobi bahçelerine karşı hazırlanan bir kanun teklifi” gibi sunulduğu için, bu konudaki maddeleri aradım…

Teklifte hiç “hobi bahçesi” ve onu kasteden bir ifade geçmemekle birlikte, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda bazı değişiklikler bulunuyor.

Bu maddelerde “tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine aykırılık durumunda uygulanan yaptırımların caydırıcı hale getirilmesi” hedefleniyor.

Bu noktada, aykırılığın ilk tespitinde bin TL’den az olmamak üzere bozulan arazinin her bir metre karesi için 10 TL idari para cezası uygulanması ve aykırılığın giderilmesi için 2 ay süre verilmesi, bu süre içinde aykırılık giderilmezse ilk aşamada uygulanan idari para cezasının 3 katı olarak uygulanması ve 1 ay içinde belediye veya il özel idaresince yıkılması; belediye veya il özel idaresince yıkılmaması durumunda aykırı yapının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yıkılarak yapılan masrafın 2 katı olarak Bakanlık tarafından ilgili belediye veya il özel idaresinden tahsil edilmesi teklif ediliyor.

Burada altını çizmek istediğim 2 husus var.

Birincisi, aykırılık için teklif edilen metre kare başı ceza, mevcut 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda zaten var.

Yürürlükteki 5403 sayılı kanunun 20 ve 21. maddeleri “Tarım arazilerinin yanlış kullanımlarında uygulanacak cezalar”ı düzenliyor.

Bu maddelerde “Tarımsal amaçlı arazi kullanımlarında, tarımsal amaçlı arazi kullanım plân ve projelerine uyulması zorunludur” denilip, bu plân veya projelere aykırı hareket edenlere uygulanacak yaptırımlar sıralanıyor.

Yeni düzenleme ile de mevcuttaki metre kare başı 1 TL olan ceza 10 TL’ye çıkarılıyor. İlk defa getirilen bir ceza yok yani ortada.

İkincisi ise, maddede “aykırılığın giderilmesi”nden tek kastın “yıkım” olmaması.

Sözkonusu 23 ve 24. maddelerdeki ifade aynen şöyle:

“… aykırılığın giderilmesi (yıkılması/gerekli izinlerin alınması) için 2 ay süre verilmesi…”

Buradan ben, şunu anlıyorum:

Bu düzenleme ile tarım arazileri üzerinde kurulu hobi bahçelerindeki izinsiz/aykırı yapılara 2 seçenek sunuluyor; birincisi yıkım, ikincisi gerekli izinleri alarak, yasal hale gelme.. (Yanlış yorumluyor isem, düzeltin lütfen.)

Olması gereken de bu değil mi?

Hobi bahçesinde “aykırılık” olarak görülen her ne ise, bu vatandaşa tebliğ edilir, vatandaş bunu düzelterek gerekli izinleri alırsa sorun ortadan kalkar, düzeltmez ise yıkım gerçekleşir olur biter.

Böylelikle, yeni yapılacak hobi bahçeleri için de uygun yer gösterilmiş ve standart getirilmiş olunur. Bunlardan farklı bir yeni bahçeleşmeye asla müsaade edilmez.

Bunun dışında, yanlış birkaç örnekten hareketle tüm hobi bahçeleri için yıkım kararı almak olmaz.

Nitekim Meclis’e dilekçe ile seslerini duyurmaya çalışan hobi bahçesi sahiplerinin şu ifadesi çok önemli:

“Orta ve alt gelir grubundan vatandaşlarımızın dişinden tırnağından arttırdığı birikimlerle yaptığı bahçeleri birkaç kötü örnekten hareketle yok etmek insanı yaşat ki devlet yaşasın görüşüne de aykırıdır.”

Katılmamak ne mümkün.

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Bu konunun bir de İmar Barışı boyutu var.

Geçen hafta da yazmıştım:

Malum hobi bahçelerindeki yapıların önemli bir bölümü Yapı Kayıt Belgesi’ne sahip. Bunları Devlet verdi.

Aynı Devlet, İmar Barışı Kanunu kapsamında Yapı Kayıt Belgesi vererek “kaçak olmaktan çıkardığı” bir yapıyı, şimdi “kaçak” sayıp nasıl yıkacak?

Neticede çözüm, mevcutlara çeki düzen verip kabul etmek, yenilere ise en baştan yol yordam göstermekten geçiyor.

Devlete yakışan da budur.