Hobi bahçelerinin kaderi Salı günü belli oluyor 

Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülüyor.

AK Parti Grubu’nca hazırlanan teklif, yeni bir düzenleme değil.

İlk 3-4 ay önce gündeme gelmiş, ancak tepkiler üzerine ertelenmişti.

O erteleme Ekim’e kadarmış.

Meclis’in açılmasıyla Genel Kurul gündemine alındı ve görüşmelerine başlandı. Ve Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Şimdi gözler Salı gününde.

Salı günü teklif bölümler halende oylanacak.

Bu arada önergelerle teklifte değişiklikler olabilir.

Meclis’ten geçtikten sonra 15 günlük Cumhurbaşkanlığı onay süreci var.

Teklif onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak kanunlaşmış olarak, yürürlüğe girecek.

Şimdi gelelim teklifin içeriğine:

Teklif ilk günden bu yana hep “hobi bahçeleri yıkılıyor” haberleriyle anıldığı için, “hobi bahçesi yasası” olarak da adlandırılıyor.

Teklifin bu şekilde kanunlaşıp yürürlüğe girmesi halinde hobi bahçelerinin yıkılacağı ifade ediliyor.

Gerçekten öyle mi; hobi bahçeleri yıkılacak mı?

Kanun çıkmak üzere ama inanın halen bu konuda büyük bir belirsizlik hakim.

Şimdiye kadar duyduğumuz ne varsa hepsi doğru da çıkabilir, hiç biri doğru çıkmaya da bilir.

O derece bir belirsizlik yani.

En başta şu soruların cevapları yok:

Hobi bahçesinden kasıt ne, ne tür hobi bahçeleri sorunlu görülüyor, tapulu bahçeler de yıkılacak mı?..

Teklifin mimarlarından TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, noter satışlı hobi bahçelerinin yasal olmadığını, yıkılacağını söylüyor ama noter satışından kastının tam olarak ne olduğu bilinmiyor. Bu açıklaması hisse tapulu yerlerde hisseler oranında çevrili bahçeleri kapsıyor mu belirsiz.

Ve ön önemlisi yıllardır resmi yollardan suyu, elektriği, yolu olan; buralarda bahçecilik yapan, meyve sebze yetiştiren vatandaşın durumu ne olacak?

Deniliyor ki, “hobi bahçesi adı altında adam havuzlu villa yapmış, böyle hobi bahçesi mi olur?”

Doğru olmaz.

Ama ülkemizdeki toplam hobi bahçelerinin kaçı bu tanıma uyuyordur, bir düşünün lütfen? Hobi bahçelerinde havuzlu villa örneği yanlıştır evet ama istisnadır da. Üç beş kendini bilmezin havuzlu villa örneğinden yola çıkarak, tüm hobi bahçelerini sorunlu görmek ne kadar hakkaniyete uyar?

Malum parası olanın tercihi en baştan müstakil yerlerdir, imarlı arsalardır. Nitekim bağ bahçeye, yeşile, doğaya-doğala meraklı bir zengin ne yapsın hobi bahçesini; gider en kral imarlı arsaya çiftlik kurar, havuzlu villalısıyla…

Hobi bahçeleri ise genelde gariban vatandaşların tercihleridir; doğa ve doğalla haşir neşir olunan yerlerdir. Ve bu insanların havuzlu villa yapacak parası zaten yoktur.

Neticede havuzlu villa örneği yanlıştır…

“Tarım arazileri yok ediliyor” gerekçesi de, tartışmalıdır bana göre.

Adam 500 metre karelik hisse tapulu bahçesinde meyve sebze yetiştiriyor… Bu da bir tarımdır. Ha şu var, 500 metre karenin ciddi bir alanını betonla doldurmuş, üzerine yakışıksız yapılar inşa etmişse, evet orası sıkıntılıdır.

Yaptırım uygularken tüm bunların ayırt edilmesi gerekmez mi?

Bir de Yapı Kayıt Belgesi olayı var ki, tam bir hayal kırıklığı.

Adamın bahçesi var, üzerinde bir yapı bulunuyor. 2018 yılı öncesine ait bu yapı için İmar Barışı Kapsamı’nda Çevre Bakanlığı’na müracaat etmiş. Bakanlık bilmem ne kadar ücret çıkarmış yapı için. Ödemiş bunu vatandaş. Bakanlık da bu yapı Yapı Kayıt Belgesi vermiş vatandaşa. Yani izinsiz yapıyı izinli hale getirmiş.

Şimdi gündemdeki bu kanun teklifi, bu durumdaki hobi bahçeleri için ne diyor çok merak ediyorum.

İlgililere soruyorum cevap alamıyorum.

Teklifin içeriğinde bu konularda tek bir ima bile bulunmuyor zaten.

Evet değerli okurlar, çok merak ediyorum:

Devlet, İmar Barışı çıkarıp, izinsizken ücret alarak izinli hale getirdiği yapıları, bu teklif yasalaşınca yıkmaya mı kalkışacak?

Hobi bahçeleri üzerine çok sayıda haber ve köşe yazısı hazırlamış biri olarak, inanın içinden çıkamıyorum.

Meclis’te vekillerin de benzer düşünceler içerisinde olduklarını düşünüyorum.

Salı günü söz konusu teklif oylanırken önergeler verilip bazı değişiklikler yapılmasını bekliyorum; kapsamı daha netleştirecek, daraltacak…

Aksi halde olan yine gariban vatandaşa olacak.

Hep diyorum zenginin doğanın, doğalın, bağ bahçenin, havuzlu villanın, çiftliğin en kralını, en izinlisini, en teşviklisini elde etmesi çok kolay.

Ama ya gariban?

300-500 metre kare bir toprakta meyve sebze ekip biçmesi sorun yapılıyor.

Tamam üzerlerindeki kimi yapılar toprağa zarar veriyor olabilir.

Ama bunun çözümü yıkım olmamalı.

Mevcutlara ve sonradan yapılacaklara bir standart getirirsiniz olur biter; araziye, toprağa zarar vermeyecek bir yapı standardı.

Bunu yapmak çok mu zor?

Son söz:

Ayrım yapılmaksızın, getirilecek bir standarda uygunluğu gözetmeksizin hobi bahçelerinin topunu yıkmaya kalkışmak özellikle orta ve dar gelirli vatandaşlarda büyük yaralar açacak; bu da millet vicdanında asla kabul görmeyecektir.